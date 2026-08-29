Jairo Concha fue artífice de la remontada por 4-2 de Universitario de Deportes ante UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1, pero fue crítico con la actuación del plantel.
Jairo Concha fue artífice de la remontada por 4-2 de Universitario de Deportes ante UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1, pero fue crítico con la actuación del plantel.
“Si hubiéramos estado finos, creo que no nos hubieran hecho esos dos goles tan fáciles. Pero esperemos que sirva de lección y ya no nos vuelva a pasar. Hay que valorar este triunfo porque creo que todo el equipo dio lo mejor de cada uno para voltearlo”, admitió el mediocampista.
Asimismo, destacó la reacción del equipo que le permitió llevarse tres puntos importantes para seguir en la cima de la tabla de posiciones.
“La verdad es que necesitábamos un triunfo así. Creo que empezamos el partido mal. Los primeros 30, 35 minutos creo que nos confiamos y se pusieron adelante en el marcador, pero bueno, creo que pudimos revertirlo. Creo que pusimos de nuestra parte para llevarnos el triunfo”, comentó.
Por último se mostró satisfecho por el gol que anotó de tiro libre para iniciar la remontada en el estadio Héroes de San Ramón.
“En realidad mucho, mucho. Hace mucho tiempo que no hacía gol, no me estaba sintiendo en mi mejor momento. Creo que hoy pude dar un paso importante. Vengo mejorando poco a poco, cada partido, así que esperemos que se me pueda seguir dando para ayudar al equipo, sobre todo a ganar”, reflexonó.
🎙️Jairo Concha: "NECESITÁBAMOS UN TRIUNFO ASÍ"— L1MAX (@L1MAX_) August 29, 2026
"Hay que valorar este triunfo porque cada uno del equipo se esforzó para voltearlo".#UTC 2-4 #Universitario
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