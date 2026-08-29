Por Redacción EC

Jairo Concha fue artífice de la remontada por 4-2 de Universitario de Deportes ante UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1, pero fue crítico con la actuación del plantel.

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