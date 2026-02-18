Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El entrenador de Universitario de Deportes confesó que aún no consigue la regularidad que desea en su plantel. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes sigue preparándose para enfrentar a Sporting Cristal el próximo sábado 21 de febrero. En ese marco, el entrenador Javier Rabanal brindó una conferencia de prensa en donde reveló mayores detalles sobre la actualidad del plantel.

Javier Rabanal sobre el rendimiento de Universitario de Deportes: “Todavía no es el equipo que quiero”
Fútbol peruano

