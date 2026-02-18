Javier Rabanal sobre el rendimiento de Universitario de Deportes: “Todavía no es el equipo que quiero”

Universitario de Deportes sigue preparándose para enfrentar a Sporting Cristal el próximo sábado 21 de febrero. En ese marco, el entrenador Javier Rabanal brindó una conferencia de prensa en donde reveló mayores detalles sobre la actualidad del plantel.

El entrenador español señaló que el equipo aún no consigue un funcionamiento tal y como él lo plantea, pero es cuestión de trabajo semana a semana.

“Todavía no es el cien por ciento del equipo que quiero. Me gustaría tener un poco más de paciencia con el balón y mayor efectividad en el pase”, comentó.

“El equipo avanza hacia lo que quiero, pero no en los minutos que me gustaría. Vi 20 o 25 minutos de lo que deseo para Universitario, pero aún no somos capaces de sostenerlo durante 90 o 95 minutos”, continuó.

Asimismo, Rabanal se pronunció sobre el estado físico de Sekou Gassama, quien parece no estar para disputar 90 minutos.

“Lo de Sekou está dentro de lo previsto. Le di minutos para que se foguee y mejore en lo físico y futbolístico. Veremos si juega ante Cristal. Ya regresaron Edison Flores y el ‘Tinche’ (Rivera), la competencia es dura y debe ganarse sus minutos en los entrenamientos”, confesó.

Por último, en entrenador no dudó el alabar la carrera de Paulo Autuori, DT de Sporting Cristal.

“Su entrenador es un referente, con un palmarés notable, no creo que hayan muchos con su recorrido, por lo que deberemos ser muy precavidos al momento de presionar, porque cualquier error lo saben capitalizar”, finalizó.