Por Redacción EC

Javier Rabanal, entrenador de Universitario de Deportes, se mostró autocrítico tras el empate sin goles frente a Deportes Tolima en el debut de la Copa Libertadores. El estratega destacó que, si bien el punto es valioso, el equipo aún no logra dar el salto necesario para ganar este tipo de partidos.

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