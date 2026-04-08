Javier Rabanal, entrenador de Universitario de Deportes, se mostró autocrítico tras el empate sin goles frente a Deportes Tolima en el debut de la Copa Libertadores. El estratega destacó que, si bien el punto es valioso, el equipo aún no logra dar el salto necesario para ganar este tipo de partidos.

“Me parece un resultado justo. Creo que no hemos dado el paso definitivo para ganar. De lo que he visto este año, me parece el equipo que más trabajo tiene, Tolima”, señaló el técnico, resaltando la dificultad del rival colombiano en condición de local.

“Me parece un resultado justo. Creo que NO hemos dado el paso definitivo para ganar. De lo que he visto este año, me parece el equipo que más trabajo tiene -Tolima-“



Javier Rabanal, DT de Universitario



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El DT también dejó en claro que el equipo crema debe seguir creciendo en su funcionamiento colectivo, especialmente en ofensiva, donde considera que faltó mayor claridad para generar ocasiones de gol.

Pese a ello, en Universitario de Deportes valoran el punto conseguido en condición de visitante, el cual podría ser clave en la lucha por la clasificación a la siguiente fase del torneo continental.