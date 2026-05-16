Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jorge Araujo. (Foto: GEC)
Jorge Araujo. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes ahondó su crisis tras caer por la mínima ante Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1. Y de esta manera terminó el intinerato de Jorge Araujo, quien asumió el mando tras la salida de Javier Rabanal.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.