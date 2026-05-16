Universitario de Deportes ahondó su crisis tras caer por la mínima ante Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1. Y de esta manera terminó el intinerato de Jorge Araujo, quien asumió el mando tras la salida de Javier Rabanal.

El entrenador peruano hizo un balance general de los duelos en los que tuvo a cargo, y señaló que los puntos que dejó fue más por errores propios que virtudes de los rivales.

“Todos los partidos que jugamos, incluso los que perdimos o empatamos, tuvimos posibilidades de ganarlos. Siento que muchos de esos encuentros se nos escaparon por errores propios”, indicó.

Asimismo, confesó que el poco tiempo que estuvo con el equipo no le permitió implementar sus ideas futbolísticas.

“Hemos tenido poco tiempo de trabajo y no se pudo transmitir bastante información, pero esto tiene que ser un punto de quiebre para mejorar lo que se viene haciendo”, agregó.

Por otro lado, Araujo reveló que cuando Javier Rabanal dejó el cargo, él mismo le dio libertad a la dirigencia para buscar un nuevo comando técnico sin sentirse condicionado por su presencia dentro del club.

“Yo les dije que si tenían que traer un comando técnico no se sintieran obligados a que yo permanezca. Lo importante es que el club encuentre lo mejor para Universitario”, comentó.