El empate 2-2 conseguido por FBC Melgar ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva dejó un sabor agridulce para el técnico Juan Reynoso, quien consideró que su equipo merecía llevarse el triunfo por una diferencia de dos goles. Según declaró tras el partido, las decisiones arbitrales habrían influido directamente en el resultado a favor del conjunto blanquiazul.

Reynoso recalcó que en un encuentro de esa magnitud se esperaba que su plantel impusiera condiciones, y que el desarrollo del juego permitía soñar con un triunfo claro. Sin embargo, sostuvo que el arbitraje y el uso del VAR empañaron el cierre del partido: “¿Qué faltó? Justicia en las decisiones arbitrales. Era un partido que lo debimos ganar por dos goles de diferencia”.

La polémica se vivió en el último minuto del encuentro, cuando Alianza Lima anotó el gol del empate. Para el estratega arequipeño, fue “alguien ajeno al rival” quien intervino dejando una última pelota, lo cual considera injusto dadas las circunstancias. “Hoy veníamos con mucha ilusión … lo que sucedió al final me da bronca por el esfuerzo que hacen los muchachos”.

Pero más allá del partido puntual, Reynoso lanzó una crítica más amplia al sistema arbitral y a la percepción de impunidad que, según él, persiste en el fútbol peruano. Con una frase cargada de intención concluyó la rueda de prensa: “¿Esto cuándo va a parar? ¿Al final la justicia deportiva cuándo la vemos? … Sigamos siendo cómplices”.

En ese sentido, el técnico dejó claro que no se trata solo de una queja aislada, sino de un problema estructural que afecta a su equipo y a muchos otros. Remarcó que ya había vivido situaciones similares en este escenario y que la repetición de hechos le “preocupa”, pues dice que a menudo “muy rara vez me he equivocado” en sus análisis.

