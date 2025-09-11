Juan Reynoso volvió a ser el centro de atención luego de que recordara su fallido paso por la selección peruana. El ahora técnico de Melgar reconoció que tuvo responsabilidad durante las Eliminatorias 2026; sin embargo, asegura que hubo más culpables.

"Yo me hago responsable de lo que me tocó. Hicimos pocos puntos y eso tengo que reconocerlo. Mi grado de responsabilidad es hasta ahí. Después, lo que se vivió en Copa América y en los otros dos tercios de las Eliminatorias, pues cada quien se haga responsable”, afirmó en conferencia de prensa.

El ‘Cabezón’ sostuvo que realizó un plan de trabajo para sostener el proyecto al frente de la Bicolor, pero sus ideas no siempre fueron respaldadas por los directivos en la FPF.

Juan Reynoso dirigió los primeros seis partidos de Perú en Eliminatorias. (Foto: jorge.cerdan/@photo.gec)

“Tuve mis respuestas y soluciones. Ellos pensaron que la solución iba por otro lado y como yo siempre digo, el fútbol y la vida acomoda todo. Cada quien analizará y sacará sus conclusiones, pero hoy venir a decir excusas o acusar a terceros nunca ha sido mi estilo”, apuntó.

Por último, Reynoso dejó un mensaje a la FPF. “Todos saben cómo anticipamos escenarios, cómo dimos respuestas y soluciones. Que se hicieron o no se hicieron, ya quedará en la conciencia de los responsables que tenían que tomar las decisiones importantes que del otro lado del escritorio”.

“Yo me hago responsable de lo que me tocó. Yo solo jugué 6 partidos y mi grado de responsabilidad es hasta ahí. Después lo que se vivió en Copa América y el otro 2/3 de Eliminatorias cada quien que se haga responsable”



🗣️ Juan Reynoso, sobre la selección peruana pic.twitter.com/FMYjwLsiUg — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 11, 2025

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.