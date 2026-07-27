Por Redacción EC

La Liga 1 no se detiene y la organización del torneo confirmó la programación completa de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. La jornada arrancará el viernes 31 de julio en Andahuaylas, donde Los Chankas recibirán a Comerciantes Unidos desde las 3:00 p.m., dando inicio a un fin de semana cargado de fútbol en todo el país.

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