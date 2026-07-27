La Liga 1 no se detiene y la organización del torneo confirmó la programación completa de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. La jornada arrancará el viernes 31 de julio en Andahuaylas, donde Los Chankas recibirán a Comerciantes Unidos desde las 3:00 p.m., dando inicio a un fin de semana cargado de fútbol en todo el país.

El sábado 1 de agosto se disputarán cuatro encuentros. FC Cajamarca abrirá la jornada ante Sport Huancayo al mediodía, seguido del choque entre Atlético Grau y Sport Boys en Piura. Más tarde, Cusco FC se enfrentará a UTC, mientras que el plato fuerte del día será el duelo entre Alianza Lima y Alianza Atlético en Matute desde las 8:30 p.m.

La fecha continuará el domingo 2 de agosto con otros cuatro compromisos. Sporting Cristal recibirá a Juan Pablo II en el Alberto Gallardo, mientras que ADT jugará ante Deportivo Garcilaso en Tarma. En paralelo, Melgar visitará a CD Moquegua en el sur del país, en un duelo clave por la tabla.

El cierre de la jornada tendrá un partidazo: Cienciano vs Universitario en el estadio Garcilaso de la Vega desde las 6:30 p.m. Este encuentro promete ser uno de los más atractivos de la fecha, con dos equipos que apuntan a pelear el Clausura y sumar puntos clave en el acumulado.