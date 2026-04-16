La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) dio a conocer la programación de árbitros para la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026, que se desarrollará entre viernes y domingo y será clave en la lucha por conseguir el título.

Uno de los partidos importantes será el de Alianza Lima vs Cusco FC, a disputarse en Matute, donde los íntimos buscarán una victoria frente a su hinchada para seguir en los más alto de la tabla. Aquí, Sebastián Lozano será el árbitro principal, mientras que Gaby Oncoy estará a cargo del VAR.

Otro duelo clave tiene como sede a Arequipa, donde Melgar y Universitario protagonizarán un partido de ida y vuelta en el que estará en juego más que los tres puntos. Para ello, Bruno Pérez digiriá el encuentro, mientras que Milagros Arruela será la encargada del VAR.

Jairo Vélez es una de las grandes figuras de Alianza Lima esta temporada. (Foto: Adrian Zorrilla / GEC)

Por otro lado, el líder Los Chankas recibirá a Atlético Grau en Andahuaylas y es favorito para quedarse con la victoria. Pablo López fue elegido como juez principal de campo, acompañado de Alexander Blas en el VAR.

La fecha también tiene otros partidos importantes como en Cajamarca, Huancayo, Sullana y Cusco. A continuación, conoce la programación completa de árbitros para la jornada 11:

Viernes 17 de abril

Los Chankas vs Atlético Grau | Árbitro: Pablo López, VAR: Alexander Blas

Sábado 18 de abril

FC Cajamarca vs ADT - Árbitro: Jordi Espinoza, VAR: David Huamán

Árbitro: Jordi Espinoza, VAR: David Huamán Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos - Árbitro: Luis Ciriaco, VAR: Alejandro Villanueva

Árbitro: Luis Ciriaco, VAR: Alejandro Villanueva Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso - Árbitro: Kevin Ortega, VAR: Robin Segura

Árbitro: Kevin Ortega, VAR: Robin Segura Alianza Lima vs Cusco - Árbitro: Sebastián Lozano, VAR: Gaby Oncoy

Domingo 19 de abril

Sporting Cristal vs UTC - Árbitro: Joel Alarcón, VAR: Diego Haro

Árbitro: Joel Alarcón, VAR: Diego Haro Alianza Atlético vs Sport Boys - Árbitro: Augusto Menéndez, VAR: Junior Rivera

Árbitro: Augusto Menéndez, VAR: Junior Rivera Melgar vs Universitario - Árbitro: Bruno Pérez, VAR: Milagros Arruela

Árbitro: Bruno Pérez, VAR: Milagros Arruela Cienciano vs CD Moquegua - Árbitro: Micke Palomino, VAR: Rudy Méndez

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