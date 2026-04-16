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La Conar reveló la programación de árbitros para la jornada 11 del Torneo Apertura, así como los encargados del VAR para cada partido. (Foto: Liga 1)
La Conar reveló la programación de árbitros para la jornada 11 del Torneo Apertura, así como los encargados del VAR para cada partido. (Foto: Liga 1)
Por Redacción EC

La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) dio a conocer la programación de árbitros para la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026, que se desarrollará entre viernes y domingo y será clave en la lucha por conseguir el título.

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