La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) dio a conocer la programación de árbitros para la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026, que se desarrollará entre viernes y domingo y será clave en la lucha por conseguir el título.
La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) dio a conocer la programación de árbitros para la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026, que se desarrollará entre viernes y domingo y será clave en la lucha por conseguir el título.
Uno de los partidos importantes será el de Alianza Lima vs Cusco FC, a disputarse en Matute, donde los íntimos buscarán una victoria frente a su hinchada para seguir en los más alto de la tabla. Aquí, Sebastián Lozano será el árbitro principal, mientras que Gaby Oncoy estará a cargo del VAR.
Otro duelo clave tiene como sede a Arequipa, donde Melgar y Universitario protagonizarán un partido de ida y vuelta en el que estará en juego más que los tres puntos. Para ello, Bruno Pérez digiriá el encuentro, mientras que Milagros Arruela será la encargada del VAR.
Por otro lado, el líder Los Chankas recibirá a Atlético Grau en Andahuaylas y es favorito para quedarse con la victoria. Pablo López fue elegido como juez principal de campo, acompañado de Alexander Blas en el VAR.
La fecha también tiene otros partidos importantes como en Cajamarca, Huancayo, Sullana y Cusco. A continuación, conoce la programación completa de árbitros para la jornada 11:
Viernes 17 de abril
Los Chankas vs Atlético Grau | Árbitro: Pablo López, VAR: Alexander Blas
Sábado 18 de abril
FC Cajamarca vs ADT - Árbitro: Jordi Espinoza, VAR: David Huamán
Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos - Árbitro: Luis Ciriaco, VAR: Alejandro Villanueva
Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso - Árbitro: Kevin Ortega, VAR: Robin Segura
Alianza Lima vs Cusco - Árbitro: Sebastián Lozano, VAR: Gaby Oncoy
Domingo 19 de abril
Sporting Cristal vs UTC - Árbitro: Joel Alarcón, VAR: Diego Haro
Alianza Atlético vs Sport Boys - Árbitro: Augusto Menéndez, VAR: Junior Rivera
Melgar vs Universitario - Árbitro: Bruno Pérez, VAR: Milagros Arruela
Cienciano vs CD Moquegua - Árbitro: Micke Palomino, VAR: Rudy Méndez
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más