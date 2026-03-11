La Liga 1 dio a conocer la programación de la fecha 9 del Torneo Apertura, jornada que se disputará entre el viernes 3 y el lunes 6 de abril. Sin embargo, el anuncio dejó un detalle importante: el clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima aún no tiene día ni hora definidos.

Según la programación difundida, el encuentro entre cremas y blanquiazules aparece con el estadio Monumental U Marathon como sede, pero figura como “por confirmar” en cuanto a su fecha y horario.

La misma situación ocurre con el partido entre Sporting Cristal y Deportivo Moquegua, que también quedó pendiente de confirmación en la agenda oficial del torneo.

Mientras tanto, el resto de encuentros de la jornada sí cuentan con programación establecida y abrirán la fecha desde el viernes.

La jornada arrancará con el duelo entre Alianza Atlético de Sullana y Atlético Grau en el estadio Campeones del 36. Ese mismo día también se enfrentarán Cienciano y ADT en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 - 𝗙𝗲𝗰𝗵𝗮 𝟵 𝗔𝗽𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗮



⚠️ Algunos horarios se confirmarán post sorteo de la CONMEBOL Libertadores.#Liga1TeApuesto#ElADNdelHincha pic.twitter.com/3XBTh8lPUE — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) March 11, 2026

El sábado se disputará el partido entre Deportivo Garcilaso y Sport Boys, mientras que el choque entre FBC Melgar y Cusco FC todavía tiene pendiente la confirmación del escenario, que podría ser el Monumental de la UNSA.

El domingo continuará la jornada con Sport Huancayo ante Comerciantes Unidos en el IPD de Huancayo, además del encuentro entre Juan Pablo II y UTC.

Finalmente, el lunes se cerrará la fecha con el partido entre FC Cajamarca y Los Chankas en el estadio Héroes de San Ramón.