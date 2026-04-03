El jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Barreto, reconoció que fue un error aumentar el cupo de jugadores extranjeros en la Liga 1 y aseguró que se trabajará para darle mayor espacio a los futbolistas formados en canteras.

“Estoy convencido que fue un error subir los extranjeros […] no me hace falta el tiempo para darme cuenta”, afirmó el exentrenador de Universitario en el programa “Nada que no sepa”.

En esa línea, Barreto explicó que, si bien la medida no fue la adecuada, confía en que los resultados permitirán impulsar cambios en el sistema.

“Entiendo que la industria, después de ver resultados tangibles, nos va a dar fuerza para que nosotros introduzcamos los cambios que se necesitan”, agregó.

Asimismo, se refirió a la denominada “bolsa de minutos”, mecanismo que obliga a los clubes a darle participación a jugadores jóvenes, señalando que ha cambiado su postura con el tiempo.

“Yo fui alguien que estaba en contra de la bolsa de minutos porque creo mucho en el mérito. Sin embargo […] me da el convencimiento de que ese es un camino siempre y cuando preparemos a los chicos para que puedan competir”, sostuvo.

Finalmente, Barreto adelantó que se evalúa ajustar este sistema para hacerlo más eficiente y sostenible en el desarrollo del fútbol peruano.

“Eventualmente vamos a tener que introducir […] una bolsa quizá más reducida […] pero que vaya creciendo para mejorar la industria”, indicó.

El funcionario también remarcó que apostar por jugadores formados en casa no solo fortalece el nivel competitivo, sino que genera mayor identificación con los hinchas.