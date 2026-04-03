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Manuel Barreto señaló que no le hace falta el tiempo para darse cuenta de que fue un error la medida. (Foto: Getty Images)
Manuel Barreto señaló que no le hace falta el tiempo para darse cuenta de que fue un error la medida. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

El jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Barreto, reconoció que fue un error aumentar el cupo de jugadores extranjeros en la Liga 1 y aseguró que se trabajará para darle mayor espacio a los futbolistas formados en canteras.

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