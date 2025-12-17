Universitario de Deportes sigue armando su plantel de cara a la temporada 2026. El conjunto ‘crema’ tiene como objetivo el tetracampeonato de la Liga 1 y hacer historia en la Copa Libertadores. Por ello, Pedro Gallese suena como uno de los refuerzos de peso.

El portero de la selección peruana se desvinculó recientemente de Orlando City de la MLS y actualmente se encuentra sin equipo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

El ‘Pulpo’ fue interrogado por un acercamiento de la ‘U’, quien también anunció la salida del portero Sebastián Britos.

“Estoy evaluando todos los equipos. He tenido un pasado bonito por Alianza Lima, pero tengo que evaluar y decidir bien”, aclaró Gallsese.

Asimismo, se refirió sobre el próximo entrenador de ‘La Bicolor’, y, sea quien sea, le deseó lo mejor.

“Le deseo siempre lo mejor. Todos estamos pendientes de eso, pero eso ya lo están viendo los dirigentes”, finalizó.