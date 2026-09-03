Por Redacción EC

La selección peruana femenina absoluta volverá a tener acción en octubre. La Federación Peruana de Fútbol anunció que La Bicolor disputará dos partidos amistosos internacionales frente a Filipinas como parte de la próxima Fecha FIFA.

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