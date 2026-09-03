La selección peruana femenina absoluta volverá a tener acción en octubre. La Federación Peruana de Fútbol anunció que La Bicolor disputará dos partidos amistosos internacionales frente a Filipinas como parte de la próxima Fecha FIFA.

El primero de los encuentros está programado para el viernes 9 de octubre a las 3:00 p.m., mientras que el segundo se jugará el martes 13 de octubre desde las 2:00 p.m.. Ambos compromisos se disputarán en el Complejo Deportivo de la Videna FPF, en Chincha, según la programación difundida por la selección.

Perú volverá a reunirse en octubre

Estos amistosos permitirán que la selección femenina absoluta vuelva a reunirse para continuar con su proceso de preparación y competencia internacional.

El equipo peruano afrontará dos exigentes pruebas ante Filipinas, en una nueva oportunidad para evaluar al plantel y seguir sumando minutos de competencia durante una Fecha FIFA.

La selección peruana femenina viene trabajando dentro de un proceso que también contempla su participación en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, torneo que forma parte del camino clasificatorio hacia futuras competiciones internacionales.