Piero Quispe volvió a estar en el centro de la atención en Universitario de Deportes tras dejar una declaración que ilusiona a los hinchas con su posible regreso. El mediocampista, actualmente en el extranjero, reafirmó el fuerte vínculo que mantiene con el club crema, dejando abierta la puerta para un eventual retorno en el corto plazo. “Siempre voy a estar agradecido con la ‘U’, es el club que me dio todo”, señaló el volante, encendiendo rápidamente la expectativa en tienda merengue.

💥🚨 QUISPE: "¿QUIÉN NO QUISIERA REGRESAR A LA 'U'?



🗣 El volante habló EN EXCLUSIVA con Fútbol en América tras el Universitario vs. Sport Huancayo sobre la posibilidad de volver a Universitario y no cerró la puerta.



¿Pega la vuelta para el Clausura? 🤔 pic.twitter.com/7uLpk3Lb3K — Fútbol en América (@FAamericatv) May 31, 2026

El volante nacional no dudó en expresar su cariño por la institución que lo formó, señalando que su conexión con Universitario sigue intacta. “Uno nunca sabe, el fútbol da muchas vueltas”, comentó Quispe, dejando abierta la posibilidad de un retorno. Sus palabras han sido interpretadas como una señal clara de que, si se dan las condiciones, podría considerar volver para reforzar al equipo en el Torneo Clausura.

Sin embargo, su situación contractual continúa siendo un factor determinante. Quispe pertenece a un club del exterior y su futuro depende de negociaciones que no son sencillas, por lo que cualquier operación requeriría acuerdos entre varias partes involucradas.

A pesar de ello, el deseo del futbolista y su identificación con la ‘U’ juegan un papel clave en la ilusión de los hinchas. No es la primera vez que Quispe deja en claro que el club crema es especial en su carrera, lo que mantiene viva la expectativa de verlo nuevamente con la camiseta merengue en el futuro cercano.