Por Redacción EC

Piero Quispe volvió a estar en el centro de la atención en Universitario de Deportes tras dejar una declaración que ilusiona a los hinchas con su posible regreso. El mediocampista, actualmente en el extranjero, reafirmó el fuerte vínculo que mantiene con el club crema, dejando abierta la puerta para un eventual retorno en el corto plazo. “Siempre voy a estar agradecido con la ‘U’, es el club que me dio todo”, señaló el volante, encendiendo rápidamente la expectativa en tienda merengue.

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