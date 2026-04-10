Por Redacción EC

El partido entre Platense y Corinthians dejó una imagen destacada incluso antes del pitazo inicial. Ramón Díaz y André Carrillo se reencontraron en la previa del duelo por la Copa Libertadores, protagonizando un saludo a la distancia que no pasó desapercibido.

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