El partido entre Platense y Corinthians dejó una imagen destacada incluso antes del pitazo inicial. Ramón Díaz y André Carrillo se reencontraron en la previa del duelo por la Copa Libertadores, protagonizando un saludo a la distancia que no pasó desapercibido.

Ambos mantienen una relación cercana desde su etapa compartida, donde el técnico argentino fue una pieza clave en el arribo del atacante peruano al conjunto brasileño.

El popular “Pelado” ha sido un entrenador determinante en la carrera de varios futbolistas sudamericanos, y en el caso de Carrillo, su respaldo resultó fundamental para dar el salto a un club competitivo como Corinthians.

Corinthians venció 2-0 a Platense en la Copa Libertadores. Los goles llegaron en el segundo tiempo gracias a Yuri Alberto y Kayke Ferrari. El cuadro brasileño mostró solidez y eficacia para imponerse como visitante en un duelo intenso.