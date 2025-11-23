Universitario de Deportes cayó 3-1 ante Los Chankas el sábado 22 de noviembre. Sebastián Britos habló con la prensa y reveló que aún no está definida su permanencia en el club ‘crema’.
“Nos vamos apenados, porque queríamos cerrar bien el año, nos lo merecíamos, pero sabíamos que esto es una parada muy difícil (Andahuaylas), no es fácil jugar acá. La cancha no es fácil, es altura”, mencionó tras la derrota.
“Pasa que nosotros también venimos de un año muy intenso, muy exigente, jugando dos competiciones muy exigentes, siempre peleando arriba a tope. Creo que es normal que el equipo, después de haber conseguido el tricampeonato, cinco torneos de forma consecutiva, que baje la guardia de alguna manera puede ser. Fue un año muy intenso para nosotros”, agregó.
Sobre su renovación, mostró su deseo de continuar en la ‘U’, pero aún no ha recibido una propuesta del club para renovar el contrato.
“De mi parte, sí [quiero renovar]. Del club, no sé. No he tenido ningún acercamiento”, sentenció.
