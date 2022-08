Los rumbos han ido variando según la época y el momento de nuestra Selección Peruana. Entre los años 50 y 90 se dio un auge de los jugadores de la ‘Blanquirroja’ entre dos destinos claros: Colombia y México. Hoy, la globalización futbolística ha permitido que los ‘embajadores criollos’ muestren los mejor de su fútbol en ligas como las de Estados Unidos y Arabia Saudita.

En los 50: Colombia

El ‘Dorado’ fue el nombre que tomó al balompié colombiano entre 1949 y 1953. Renombradas figuras sudamericanas se convirtieron en los protagonistas del torneo ‘cafetero’. Nuestro país no estuvo exento y contribuyó con cerca de 40 representantes, quienes brillaron con los colores de los principales clubes de dicho país. La posibilidad de poder contratar tantos futbolistas extranjeros se dio porque la FIFA decidió no reconocer a dicho campeonato, producto de conflictos entre la antigua y nueva federación. Esto desencadenó en sueldos exorbitantes y transferencias a cero costo.

Uno de los primeros contigentes peruanos se estableció en el Deportivo Cali. Carlos Sarmiento Lora, empresario y presidente de la ‘Amenaza Verde’, acudió al Sudamericano de Guayaquil 47 y quedó fascinado con la escuadra bicolor. Los primeros en llegar fueron Máximo Lobatón y Luis “Tigrillo” Salazar. Al poco tiempo se unieron ocho connacionales más. Teniendo como principales valores a los seleccionados Guillermo Barbadillo, Valeriano López y Máximo Vides Mosquera, quienes encabezaron el famoso ‘Rodillo Negro’. Una de las delanteras más temibes en la historia del cuadro verde.

A finales de 1940, Roberto Drago, Guillermo Barbadillo, Valeriano López, Máximo Mosquera y Luis Salazar conformaron el 'Rodillo Negro' en Deportivo Cali. (Foto: Difusión)

El rival de toda la vida no se quedó atrás. América de Cali apostó por doce jugadores de sangre blanquirroja. Los asiduos convocados al equipo de todos eran Felix Castillo, Carlos Gómez Sánchez y Gilberto Torres. Estos tres llegaron tras su destacada participación en el Sudaméricano Brasil 1949. Cabe recordar que Perú terminó aquel torneo en la tercera casilla, detrás del anfitrión y de Paraguay.

Deportivo Independiente Medellín también estuvo plagado de futbolistas nacidos en nuestras tierras, llegando a alternar hasta doce representantes. Aunque el que más presencias tuvo con los colores patrios fue sin lugar a dudas Roberto ‘Tito’ Drago. La leyenda de Deportivo Municipal tuvo un breve paso por ‘El Decano’ en la temporada 1950, siendo parte del equipo apodado como ‘La Danza del Sol’, una de las mejores expresiones futbolísticias que se ha visto en el campeonato colombiano.

Millonarios ganó cuatro de los cinco títulos que se disputaron en el ‘Dorado’. El ‘Ballet Azul’, que tenía como principales figuras a los argentinos Alfredo Di Stefano y Adolfo Pedernera, no quiso desentonar con sus rivales y contó con presencia nacional a través Ismael Soria y Alfredo Mosquera.

Jugador Año Club Club de procedencia Valeriano López 1949 Deportivo Cali Sport Boys Máximo Mosquera 1949 Deportivo Cali Deportivo Municipal Manuel Drago 1949 Deportivo Cali Sport Boys Alfredo Mosquera 1949 Millonarios Sporting Tabaco Guillermo Barbadillo 1949 Deportivo Cali Sport Boys René Rosasco 1949 DIM Atlético Chalaco Gilberto Torres 1950 América de Cali Universitario de Deportes Carlos Gómez Sánchez 1950 América de Cali Alianza Lima Roberto Drago 1950 DIM Deportivo Municipal Felix Castillo 1950 América de Cali Alianza Lima Ernesto Morales 1951 Once Deportivo Atlético Chalaco Guillermo Delgado 1952 Huracán Alianza Lima

En los 70 a México I

La primera Selección Peruana que disputó una Copa del Mundo por mérito propio fue la denominada ‘Generación Dorada’. En México 70, el plantel dirigido por Didí alcanzó por primera vez para nuestro país los cuartos de final. Esto empezó a darle mayor valor a nuestro futbolistas, permitiéndoles que durante esa década puedan armar maletas y pegar el salto al extranjero.

Podríamos clasificar aquel suceso en dos camadas. La primera con los mundialistas y la segunda con los que se sumaron para el siguiente proceso eliminatorio. Veracruz, Atlético Español, Puebla y Tigres fueron algunos de los equipos que ficharon a los valores que defendían la sagrada camiseta nacional.

Los Tiburones se distinguieron por ser el club con más peruanos durante la temporada 75′. De la mano de Walter Ormeño (DT) ficharon a Juan Carlos Oblitas, Eladio Reyes, José del Castillo y Jesús Goyueta. El objetivo era claro: reflotar el club a nivel futbolístico. Finalmente esto no se logró y en dicha institucion solo dejó un buen recuerdo el hoy director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Héctor Chumpitaz (Atlas) y Gerónimo Barbadillo (Tigres) fueron los representanes peruanos en la década 70 del balompié mexicano. (Foto: Difusión)

Héctor Chumpitaz formó parte de esta legión de peruanos. El ‘Capitán de América’ lideró por dos temporadas la zaga del Atlas de Guadalajara. No obstante, no llegó a trascender mucho en la historia de la escuadra tapatía. Los que sí hicieron Juan José Muñante y Geronimo Barbadillo. El primero con la casaquilla de Pumas, la cual vistió tras militar en el Atlético Español. ‘Patrulla’ se convirtió en ídolo de Tigres, donde hasta el día de hoy no dudan en recordar su gran capacidad goleadora.

Jugador Año Club Club de procedencia Felix Salinas 1973 Puebla Universitario de Deportes Juan José Muñante 1973 Atlético Español Universitario de Deportes Héctor Chumpitaz 1975 Atlas Universitario de Deportes Oswaldo Ramírez 1975 Atlético Español Universitario de Deportes Juan Carlos Oblitas 1975 Veracruz Elche (España) Geronimo Barbadillo 1975 Tigres Defensor Lima Eladio Reyes 1975 Veracruz Deportivo Cali (Colombia) José del Castillo 1975 Veracruz Sporting Cristal Jesús Goyzueta 1975 Veracruz Unión Tumán

En los 80: Colombia II

Tres décadas después, Colombia volvió a tener en la mira a las principales figuras de la ‘Blanquirroja. Teniendo como referencia su participación en Argentina 78, se empezaron a dar primeras transferencias con figuras de Alianza Lima. César Cueto y Guillermo La Rosa se calzaron la camiseta del Atlético Nacional, equipo donde se convirtieron en ídolos, sobre todo el ‘Poeta de la Zurda’, quien además de ganar un título terminó siendo dos veces elegido el mejor jugador del año.

César Cueto y Guillermo La Rosa se convirtieron en figuras imborrables de Atlético Nacional. (Foto: Agencias)

Por su parte, Hugo Sotil y José Velásquez reforzaron a Independiente de Medellín. Pese a que los resultados no acompañaron al equipo, ambos tuvieron gratos momentos futbolísticos y terminaron metiéndose en el corazón de la hinchada. Temporadas más tarde, DIM se hizo con los servicios de los mundialistas en España 82 Eduardo Malásquez, Franco Navarro y Jorge Olaechea.

Mención aparte merece Julio César Uribe y su travesía por Junior. El ‘Diamante’ encontró en Barranquilla un segundo aire para su carrera. Sus casi 30 años y la exigencia del ‘Calcio’ lo llevaron a buscar nuevos retos deportivos. Respondió de gran forma y al año siguiente fue contratado por el poderoso América de Cali.

Jugador Año Club Club de procedencia César Cueto 1979 Atlético Nacional Alianza Lima Guillermo La Rosa 1979 Atlético Nacional Alianza Lima José Velásquez 1979 DIM Alianza Lima Hugo Sotil 1979 DIM Alianza Lima Eduardo Malásquez 1982 DIM Deportivo Municipal Roberto Mosquera 1982 Deportivo Cali Talleres de Córdoba (Argentina) Franco Navarro 1984 DIM Deportivo Municipal Jorge Olaechea 1984 Atlético Nacional Alianza Lima Julio César Uribe 1986 Junior Cagliari (Italia)

En los 90: México II

A pesar de que Perú no logró ningún éxito en esta década, muchos futbolistas cruzazon el charco. Contrataciones que llegaron gracias al éxito personal que alcanzaron con sus repectivos clubes. Uno de los destinos más recurrentes fue el torneo mexicano. Sin el mismo cartel de los mundialistas que arribaron 20 años antes, los seleccionados lucieron lo mejor de su fútbol y algunos llegaron a realizar la mayor parte de su carrera en suelo azteca.

Aqui resalta el nombre de Juan Reynoso. Siendo figura de los equipos más populares del Perú, Alianza Lima y Universitario de Deportes, su traspaso al exterior era cuestión de tiempo. Inició su periplo en 1994 con Cruz Azul. Tres años después, portando la cinta de capitán salió campeón del torneo nacional, algo que no se volvería a repetir hasta 24 años después teniendolo en el banquillo. Luego pasó a Necaxa para colgar los botines.

Juan Reynoso levantando el trofeo de campeón del fútbol mexicano con los colores de Cruz Azul. (Foto: Agencias)

Entre 1994 y 1996 Sporting Cristal se consagró tricampeon del Torneo Descentralizado. Esto les permitió a varios integrantes del plantel celeste el poder emigrar. José Soto y Roberto Palacios tomaron un mismo rumbo, Puebla. ‘Pepe’ llegó para el primer torneo del 96, mientras que el ‘Chorrilano’ se unio un campeonato más tarde. Este terminó dejando una huella más importante, defendiendo las sedas de cuatro equipos mexicanos por más de seis años.

La temporada 1997 fue la que mayor números de peruanos tuvo en escena. Junto a Palacios recalaron otros cinco compatriotas que defendieron a la Selección Peruana en las Eliminatorias rumbo a Francia 1998. El caso más resaltante ocurrió con el trotamundos Percy Olivares al Cruz Azul, cuyo traspaso se dio desde el Flumineses de Brasil.

Jugador Año Club Club de procedencia Juan Reynoso 1994 Cruz Azul Universitario de Deportes José Soto 1996 Puebla Sporting Cristal Roberto Palacios 1997 Puebla Sporting Cristal Dario Muchotrigo 1996 Tecos Alianza Lima Germán Carty 1997 Atlante Sport Boys Alfonso Dulanto 1997 Pumas UNAM Universitario de Deportes Edddy Carazas 1997 Tigres Universitario de Deportes Percy Olivares 1997 Cruz Azul Fluminense (Brasil) Alberto Ramírez 1997 Tampico Madera Universitario de Deportes

Del 2015 en adelante: México III, MLS y Arabia

Ricardo Gareca no solo devolvió a la Selección Peruana a un Mundial después de 36 años. El estratega también repotenció a muchos de sus dirigidos, abriéndoles el camino para que puedan emigrar. Así como paso en las décadas de los 70 y 90, México coincidió como el destino más recurrente para nuestros seleccionados.

Christian Cueva empezó la larga lista. Se vinculó con Toluca después de ser elegido en el equipo ideal de la Copa América 2015. Recordemos que antes de ese torneo venía pasando por un mal momento en Alianza Lima. El ‘Tigre’ decidió apostar por él y no lo defraudó. Con los ‘Diablos Rojos’ derrochó mucha magía y al poco tiempo Sao Paulo decidió su incorporación.

Tiburones de Veracruz confió nuevamente en la sangre incaica. Para el 2018 tuvo entre sus filas a cuatro seleccionados que habían logrado la clasificación a Rusia 2018: Pedro Gallese, Christian Ramos, Wilder Cartagena y Carlos Cáceda. Cabe aclarar que este último no tuvo la oportunidad de debutar y regresó a la Liga 1 en los meses posteriores.

Carlos Cáceda, Wilder Cartagena y Pedro Gallese coincidieron en Veracruz durantee la temporada 2018. (Foto: Agencias)

El desaparecido Monarcas Morelia tuvo en su momento a exfiguras cremas. Raúl Ruidíaz, Andy Polo y Edison Flores defendieron a los ‘Canarios’. No obstante, la ‘Pulga’ fue quien hizo historia. Entró en la lista de los máximos artilleros y terminó salvándolos de un descenso.

Jugador Año Club Club de procedencia Christian Cueva 2015 Toluca Alianza Lima Pedro Gallese 2016 Veracruz Juan Aurich Raúl Ruidíaz 2016 Morelia Universitario de Deportes Luis Advíncula 2016 Tigres Newell’s Old Boys Andy Polo 2017 Morelia Universitario de Deportes Wilder Cartagena 2017 Veracruz San Martín Pedro Aquino 2017 Lobos BUAP Sporting Cristal Carlos Cáceda 2018 Veracruz Deportivo Municipal Christian Ramos 2018 Veracruz Emelec (Ecuador) Anderson Santamaría 2018 Puebla Melgar Yoshimar Yotún 2018 Cruz Azul Orlando City (EE.UU) Edison Flores 2018 Morelia Aalborg Luis Abram 2022 Cruz Azul Granada (España)

La Major League Soccer sigue revolucionándose y cada vez cobra más protagonismo en el balompié mundial. Tienen claro que contar con jugadores de selección les da mayor visibilidad e importancia. Es así que varios de nuestros habituales convocados militan en esta competición. Eso si, la gran mayoría llegó a este liga directamente de otros clubes del exterior. Tal vez el único caso de apuesta por un joven con proyección sea el de Marcos López, flamante contratación del Feyenoord de Países Bajos.

Jugador Año Club Club de procedencia Alexander Callens 2017 New York City Numancia (España) Yordy Reyna 2017 Vacouver Whitecaps Red Bull Salzgburg (Austria) Andy Polo 2018 Portland Timbers Morelia (México) Raúl Ruidíaz 2018 Seattle Sounders Morelia (México) Marcos López 2019 San José Sporting Cristal Pedro Gallese 2020 Orlando City Alianza Lima Edison Flores 2020 DC United Morelia (México) Wilder Cartagena 2022 Orlando City Al-Ittihad Kalba (EAU)

Para la temporada 2022-2023, la Liga Profesional Saudí contará por primera vez con cuatro futbolistas de la Selección Peruana. El primero en llegar fue André Carrillo, que dejó la Premier League en 2018 para enrolarse al Al-Hilal. Decisión cuestionada en su momento, aunque olvidada después de lo que mostró con la camiseta blanquirroja. Le siguió la pasos Christian Cueva, encontrando en Al-Fateh su mejor lugar en el mundo. Con lo que mostró ‘Aladino’ en las últimas Eliminatorias quedó demostrado que el balompié árabe goza de gran nivel. Este campeonato Cueva gozará de la compañía de Alex Valera. El ‘Killer’ vivirá su primera experiencia fuera del Perú y apostó que fuese en este torneo que cada vez tiene menos de exótico. Finalmente, Christofer Gonzáles será el otro elemento peruano que militará en Arabia. Su paso importante por Sporting Cristal y la ‘Sele’ le abrió una vez más las puertas del exterior. Tuvo varias ofertas pero terminó inclinándose por esta parte de Asia.

Los cuatro peruanos que disputarán la liga árabe en la temproada 2022-2023. (Fotos: Agencias)