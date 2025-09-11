Uribe y el ‘dardo’ a Valera: “En nuestra época hasta la vida queríamos dar por la selección” | VIDEO

Julio César Uribe es director general de fútbol de Sporting Cristal, pero también voz autorizada para hablar del presente de la selección peruana. El exfutbolista se refirió a los cuestionamientos contra Alex Valera, de quien señalan “falló” a la Bicolor por desistir anteriormente de las convocatorias.

A opinión de Uribe, eso pudo tratarse de una mala comunicación. "Hay que saber lo que siente o piensa un jugador para conducírselo de determinada manera si por ahí está fuera de foco. La comunicación de repente no ha sido lo que corresponde para evitar conflictos que no conducen a nada bueno”, afirmó en L1 MAX.

Alex Valera se lesionó y no pudo jugar con Perú ante Uruguay y Paraguay. (Foto: Prensa FPF)

El ‘Diamante’ destacó también las cualidades de Valera en el campo de juego. “Le diría que es muy buen jugador y que el técnico está para ayudarlo a ser el mejor en su propósito de ser un digno representante de su club primero, y de la selección si tiene la oportunidad”.

No obstante, Uribe fue crítico con quienes insisten a un jugador que no quiere ser parte de la selección peruana. “En nuestra época hasta la vida queríamos dar para tratar de ser llamados a la selección y hoy están pidiendo por favor a un jugador que vuelva, esa ecuación ya no la entiendo”, apuntó.

Finalmente, el exfutbolista agregó: “Todos son importantes, cada uno en su momento, pero cuando uno no maneja bien su importancia, se desenfoca conductualmente y genera conflictos”.

