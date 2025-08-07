Miguel Araujo fue uno de las piezas clave en el duelo de Sporting Cristal ante Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, sufrió una fractura en la muñeca y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

El flamante refuerzo ‘celeste’ utilizó sus redes sociales tras el alta para agradecer a todos aquellos que le dejaron mensajes de aliento.

Newsletter exclusivo para suscriptores Carlos Lázaro acompaña cada paso de Sporting Cristal con mirada crítica y corazón celeste, cada miércoles.

“Quiero agradecer inmensamente a Dios primero, porque de su mano todo; a la institución Sporting Cristal porque me respaldó desde el minuto uno; a los mensajes de familiares, amigos e hinchas y no tan hinchas también, por su preocupación, su buena onda y sus deseos por mi pronta recuperación”, indicó en Instagram.

“Infinitas gracias, ya de alta con la bendición de Dios y todo muy bien. Gracias a los médicos a todos absolutamente muchísimas bendiciones”, finalizó.

***********************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.