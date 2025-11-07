Sporting Cristal niega salida de Paulo Autuori: “Acá se respetan los procesos”

En medio de especulaciones sobre un posible cambio en la dirección técnica, Gustavo Zevallos, director deportivo de Sporting Cristal, salió al frente para respaldar la continuidad de Paulo Autuori como entrenador del cuadro celeste.

El dirigente desmintió de manera enfática los rumores de la salida del estratega brasileño. “Es totalmente falso. Lo puedo decir de manera categórica que nosotros estamos tranquilos con el comando técnico que lidera Paulo Autuori. Tenemos firmado un contrato hasta el 31 de diciembre del 2026”, señaló en una entrevista con RPP.

Newsletter exclusivo para suscriptores Carlos Lázaro acompaña cada paso de Sporting Cristal con mirada crítica y corazón celeste, cada miércoles.

Además lamentó que circulen este tipo de informaciones, pero aseguró que dentro del club mantienen la calma: “Siempre hay personas que sueltan este tipo de informaciones. No sé con qué ánimos, pero nosotros dentro del club con mucha tranquilidad”.

Zevallos fue más allá y confirmó que la permanencia de Autuori no está supeditada al logro de objetivos clasificatorios, como un cupo a la Copa Libertadores 2026.

“En lo absoluto. Él llegó el 19 de abril y el contrato firmado es para el próximo año. No hay ninguna condición que deba terminar en uno u otro puesto”, afirmó Zevallos. Finalmente, destacó que, más allá de los objetivos logrados o no, el reflejo del trabajo de Autuori se ve en la convocatoria de seis jugadores de Cristal a la selección nacional.