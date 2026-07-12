Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO: transmisión oficial de la final ida de Liga Femenina 2026.
Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO: transmisión oficial de la final ida de Liga Femenina 2026.
Por Redacción EC

Sporting Cristal vs Universitario se enfrentan por la final de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 en un duelo clave que definirá al primer campeón de la temporada. El partido se jugará en el estadio Alberto Gallardo, con las celestes como locales y las cremas buscando dar el golpe fuera de casa.

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