Sporting Cristal vs Universitario se enfrentan por la final de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 en un duelo clave que definirá al primer campeón de la temporada. El partido se jugará en el estadio Alberto Gallardo, con las celestes como locales y las cremas buscando dar el golpe fuera de casa.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Universitario femenino?

El partido Sporting Cristal vs Universitario está programado para el domingo 12 de julio desde las 3:15 p.m. (hora peruana). Este compromiso abre la serie de dos partidos que definirá al ganador del Torneo Apertura.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO?

La transmisión EN VIVO del Sporting Cristal vs Universitario estará a cargo de Bicolor+ a través de YouTube, además de emitirse por Juntos TV en la señal de Movistar TV. De esta manera, los hinchas podrán seguir el partido tanto en TV como vía streaming.

Cómo ver Sporting Cristal vs Universitario online gratis

Para ver Sporting Cristal vs Universitario ONLINE GRATIS, los usuarios podrán conectarse al canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube (Bicolor+), plataforma que viene transmitiendo toda la Liga Femenina 2026.

Sporting Cristal vs Universitario: así llegan a la final

Sporting Cristal llega a esta instancia tras eliminar a Atlético Andahuaylas en semifinales, logrando su clasificación a una final después de varios años. Por su parte, Universitario accedió a la definición tras una sólida campaña en el torneo, consolidándose como uno de los equipos más regulares del campeonato.

¿Cómo se define la final de la Liga Femenina 2026?

La final se jugará en formato de ida y vuelta. El equipo que tenga mejor marcador global tras los dos partidos será el campeón del Apertura. En caso de empate, el título se definirá directamente por penales, sin tiempo suplementario.

Partido Sporting Cristal vs Universitario: lo que está en juego

Este enfrentamiento no solo define al campeón del Apertura, sino que también otorga un cupo a la gran final nacional de la Liga Femenina 2026. Tanto cremas como celestes buscan dar el primer paso hacia el título en un duelo que promete ser intenso de inicio a fin.