¡Atención! Esta es la terna arbitral encargada del Sporting Cristal vs. Universitario por Liga 1

Sporting Cristal recibirá a Universitario de Deportes, en el estadio Alberto Gallardo, el próximo sábado 21 de febrero por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Este duelo entre dos grandes del fútbol peruano promete brindarnos más de una emoción y podría definir el camino de cada club en el primer torneo del año.

Debido a la magnitud del evento, la CONAR ha designado una terna arbitral FIFA comandada por Edwin Ordóñez. A continuación, te compartimos la terna completa.

Árbitro: Edwin Ordóñez

Árbitro asistente: Michael Orué

Árbitro asistente: Enrique Pinto

4to. árbitro: Alexander Blas Zapata

VAR: Fernando Legario Vega

AVAR: Jesús Sánchez Cabrera

El partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes está programado para inicia a las 16:00 horas.