¡Atención! Esta es la terna arbitral encargada del Sporting Cristal vs. Universitario por Liga 1

Sporting Cristal recibirá a Universitario de Deportes, en el estadio Alberto Gallardo, el próximo sábado 21 de febrero por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1.
Este duelo entre dos grandes del fútbol peruano promete brindarnos más de una emoción y podría definir el camino de cada club en el primer torneo del año.
Debido a la magnitud del evento, la CONAR ha designado una terna arbitral FIFA comandada por Edwin Ordóñez. A continuación, te compartimos la terna completa.
- Árbitro: Edwin Ordóñez
- Árbitro asistente: Michael Orué
- Árbitro asistente: Enrique Pinto
- 4to. árbitro: Alexander Blas Zapata
- VAR: Fernando Legario Vega
- AVAR: Jesús Sánchez Cabrera
El partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes está programado para inicia a las 16:00 horas.