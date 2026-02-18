¡Atención! Esta es la terna arbitral encargada del Sporting Cristal vs. Universitario por Liga 1

Por Redacción EC

Sporting Cristal recibirá a Universitario de Deportes, en el estadio Alberto Gallardo, el próximo sábado 21 de febrero por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Este duelo entre dos grandes del fútbol peruano promete brindarnos más de una emoción y podría definir el camino de cada club en el primer torneo del año.

Debido a la magnitud del evento, la CONAR ha designado una terna arbitral FIFA comandada por Edwin Ordóñez. A continuación, te compartimos la terna completa.

  • Árbitro: Edwin Ordóñez
  • Árbitro asistente: Michael Orué
  • Árbitro asistente: Enrique Pinto
  • 4to. árbitro: Alexander Blas Zapata
  • VAR: Fernando Legario Vega
  • AVAR: Jesús Sánchez Cabrera

El partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes está programado para inicia a las 16:00 horas.

