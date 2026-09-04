Sporting Cristal y el Caso Uribe
Fue en ese preciso instante de vulnerabilidad cuando ocurrió el acto de violencia física más grave de la tarde. Mientras el exfutbolista buscaba dialogar con la autoridad policial, un barrista lo atacó cobardemente por la espalda, propinándole un fuerte golpe de puño a la altura de la nuca que desestabilizó al directivo.
La situación escaló rápidamente cuando los manifestantes rodearon el vehículo particular del directivo de Sporting Cristal. Ante el hostigamiento y los insultos insultantes, Julio César Uribe decidió descender de su automóvil con la intención de solicitar el apoyo de un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se encontraba resguardando la zona.
El "Diamante", uno de los máximos ídolos de la institución rimense y referente histórico de la Selección Peruana, fue interceptado por un grupo de presuntos barristas al término de las prácticas del primer equipo. Los hinchas radicales se apostaron en la salida del recinto deportivo para manifestar violentamente su descontento por la crisis de resultados que atraviesa el cuadro bajopontino en la Liga 1.
El fútbol peruano se encuentra sumido en la indignación tras conocerse el cobarde ataque que sufrió Julio César Uribe, actual Director General de Fútbol de Sporting Cristal. El lamentable suceso ocurrió el pasado jueves 3 de septiembre en los exteriores del Estadio Alberto Gallardo, en el distrito de San Martín de Porres, conmocionando a toda la opinión pública nacional.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del Caso Julio César Uribe y Sporting Cristal, tras la agresión de presuntos barristas en contra del director general de fútbol celeste.
De manera inmediata, la Policía Nacional intervino en el lugar de los hechos y logró retener al presunto agresor principal de Julio César Uribe. El sujeto fue trasladado a la comisaría del sector para iniciar con las diligencias correspondientes, mientras el entorno del club manifestaba su profunda preocupación por la integridad del ídolo rimense.