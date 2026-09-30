¡Se acabó el misterio! Universitario de Deportes oficializó a Fabián Bustos como nuevo entrenador del primer equipo. De esta manera, el DT argentino tendrá una segunda etapa en el conjunto ‘crema’.

“De vuelta a casa. Fabián Bustos Barbero, DT de nuestro centenario y uno de los artífices de la 28, regresa al banquillo del único grande. ¡A seguir escribiendo la historia, profe!”, publicó la ‘U’ en sus redes sociales.

Recordemos que Bustos logró hacerse con el campeonato de la Liga 1 en el 2024 con el club ‘crema’ tras ganar el Torneo Apertura y Clausura.