¡Es oficial! Sebastián Britos no seguirá en Universitario de Deportes. El club ‘crema’ despidió al portero uruguayo a través de sus redes sociales.
Britos logró conseguir dos campeonatos nacionales como portero titular de la ‘U’.
Recordemos que el guardameta ya había anunciado que la directiva no había tenido ningún acercamiento con él, a pesar de sus deseos de renovar.
“De mi parte, sí (quiero renovar). Del club, no sé. No he tenido ningún acercamiento”, comentó tras caer ante Los Chankas.
