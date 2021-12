Conforme a los criterios de Saber más

Como regalos de Navidad, Universitario de Deportes sigue sacando productos para sus hinchas. Ante el éxito que viene siendo la campaña del Socio Adherente y los Tours al Estadio Monumental, ahora el equipo crema acaba de sacar su propia moneda. Con esto pone los primeros cimientos para que el club entre a este mundo digital.

Tras el anuncio de esta nueva campaña, se generó más de una pregunta. ¿Qué para que servirá la nueva moneda de Universitario?, ¿Es igual a una criptomoneda o el famoso fan token que se está volviendo popular en Europa? En esta nota te contamos todo sobre esta interesante y novedosa campaña.

De inicio confirmamos que Universitario no tiene su propia criptomoneda, mucho menos un fan token. Lo que acaba de sacar el equipo crema es un Community Tokens o también conocido como activos digitales. Esto en alianza con la empresa colombiana Bitsports quien apostó en la U para llevar a cabo este proyecto.

“Hay que decirle al hincha que el token de la U no es un fan token, tampoco es una criptomoneda. Es un Community Token. ¿Cuál es la diferencia? Que el token de la U son unidades de valor virtuales no volátiles, creadas para intercambiar o interactuar con distintos productos y servicios y facilitar su distribución”, nos explicó Tatiana Fontalvo, CEO de Bitsports.

Este token sirve como una moneda virtual hecho para los hinchas. No es para inversionistas o para personas que esperar ganar dinero adquiriendo este Community Token. El valor de este producto se mantendrá, no son especulativos.

Por ejemplo, con este token los hinchas podrán ser participes de varios beneficios. Al ser una moneda, puedes canjear productos. Y si te quedas sin estos tokens puedes volver a comprarlos al mismo precio.

“Los tokens que se van a emitir son limitados. Pero no son especulativos. No porque haya menos tokens vaya a subir el precio. El precio siempre es estable. Hay que resaltar que esto no es un medio de inversión. Es un medio de diversión e interacción para el hincha”, agregó Fontalvo.

Cabe resaltar que este proyecto no le está costando nada a Universitario. Este ha sido un desarrollo de negocio que está a cargo de la empresa Bitsports. La idea es brindarle desarrollo de la tecnificación del club.

¡El Token de la U ahora será la moneda oficial del hincha Crema! 🙌



¿Alguna vez habías escuchado hablar de los tokens? Si es la primera vez que escuchas este término, aquí te lo explicamos. pic.twitter.com/FB0UyBQXZ6 — Universitario (@Universitario) December 24, 2021

-Beneficios al hincha crema-

“Universitario prepara una sorpresa para sus hinchas. Todas las compras que se realizarán con el Community Token serán posibles mediante una APP, donde podrán conocer todos los beneficios, la forma de interacción. Todo esto se sabrá partir del 7 de enero de 2022″, agregó Fontalvo.

El token de la Universitario les brindará a los hinchas la posibilidad de vivir experiencias únicas como participar en votaciones y acceder a beneficios. El área de marketing aun no ha revelado todos los beneficios que traerá esta campaña.

Universitario de Deportes reveló detalles sobre la Noche Crema 2022. Foto: Facebook de Universitario

Uno de los objetivos que tiene este Community Token es acercar más al hincha de Universitario con el club. Este servirá como un medio interacción entre equipo – fanático. Además, servirá para que los seguidores del extranjero también tengan de cerca a su equipo.

Por lo pronto el hincha crema ya puede ir comprando sus tokens o la moneda de Universitario. El valor es de 1.20 soles. Cada hincha podrá comprar como mínimo 20 tokens de la U hasta 500 tokens de la U. Los beneficios se dar a conocer muy pronto. La revolución digital ya está en tienda crema.

