Todo va quedando listo para que Universitario de Deportes anuncie al fichaje bomba de la Liga 1. Gianluca Lapadula pasó exámenes médicos esta mañana en una clínica local y en breve se convertirá en el nuevo refuerzo crema hasta fines del 2027.

Esta mañana, el ‘Bambino’ llegó acompañado de miembros del club merengue para someterse a los chequeos médicos de rigor. Al delantero se le pudo ver con una sonrisa en el rostro y deseoso por sumarse a su nuevo equipo.

Lapadula fue captado por algunos hombres de prensa que esperaban su llegada. Los saludó sin contratiempos e ingresó a la clínica para pasar las pruebas médicas. Todo hace indicar que el jugador está en buenas condiciones y sumará al plantel de la U.

El día y la hora de la presentación oficial lo comunicará el club en sus redes sociales. Lo cierto es que Lapadula se convertirá en jugador crema y se pondrá bajos las órdenes del técnico Héctor Cúper, quien había pedido un delantero para reforzar al equipo.

El ítalo-peruano llega a la Liga 1 tras descender con Speiza a la Serie C de Italia. Será su primera experiencia en el fútbol peruano y buscará, con 36 años, una última aventura en su carrera profesional.

SOBRE EL AUTOR