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Gianluca Lapadula pasó exámenes médicos y será presentado en Universitario. (Foto: GEC)
Gianluca Lapadula pasó exámenes médicos y será presentado en Universitario. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Todo va quedando listo para que Universitario de Deportes anuncie al fichaje bomba de la Liga 1. Gianluca Lapadula pasó exámenes médicos esta mañana en una clínica local y en breve se convertirá en el nuevo refuerzo crema hasta fines del 2027.

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