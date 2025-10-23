Universitario de Deportes visitó este jueves 23 de octubre de 2025 el santuario de Las Nazarenas para participar en la tradicional misa y rendir homenaje al Señor de los Milagros, en un acto de fe y unión institucional. Algunos miembros del club asistieron a la ceremonia como parte de la preparación espiritual previa al decisivo duelo frente a Sporting Cristal, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Este gesto reafirma el vínculo del club con las tradiciones peruanas y busca fortalecer al grupo de cara al tramo final del campeonato.