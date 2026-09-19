¡Sorprendió a todos! Pablo Guede interrumpió entrevista para abrazar a Alejandro Duarte | VIDEO

El triunfo de Alianza Lima ante ADT tuvo un protagonista más allá del resultado: Alejandro Duarte. El arquero vivió una semana complicada tras cometer un error en el clásico ante Universitario, pero recibió la confianza del técnico Pablo Guede, quien interrumplió una entrevista del jugador en zona mixta para expresar su respaldo.

Duarte había recibido fuertes críticas luego del blooper que terminó en el gol de la U. Sin embargo, Guede decidió mantenerlo en el once frente a ADT y volvió a confiar en él. El técnico se acercó al arquero frente a las cámaras para darle un emotivo abrazo.

“Es un crack”, le dijo Guede a Duarte, en una escena que generó reacciones. Duarte, visiblemente emocionado, agradeció el respaldo recibido por sus compañeros y el comando técnico durante los días posteriores a la derrota. Para el ‘1’, esa confianza fue clave para volver a ponerse los guantes.

Mientras Alejandro Duarte declaraba en zona mixta tras el triunfo 2-0 ante ADT, Pablo Guede, DT de Alianza Lima, se acercó para darle un abrazo al arquero, luego de una semana complicada tras el error cometido en el último clásico. #AlÁngulo 🥅⚽



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“Tengo la suerte de tener el respaldo de todos mis compañeros, del comando técnico”, señaló Duarte. El golero también reconoció su responsabilidad por lo ocurrido ante Universitario y aseguró que seguirá trabajando para recuperar el nivel mostrado durante el Apertura.

Sobre aquella polémica jugada, Duarte evitó responsabilizar a Gianfranco Chávez y la calificó como un “accidente futbolístico”. El arquero explicó que ambos tomaron decisiones que terminaron coincidiendo en una acción desafortunada. Ahora, con el triunfo ante ADT, Duarte y Alianza buscan dejar atrás aquel golpe y volver a enfocarse en el camino hacia el campeonato.

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