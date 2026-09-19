¡Sorprendió a todos! Pablo Guede interrumpió entrevista para abrazar a Alejandro Duarte | VIDEO
¡Sorprendió a todos! Pablo Guede interrumpió entrevista para abrazar a Alejandro Duarte | VIDEO
Por Redacción EC

El triunfo de Alianza Lima ante ADT tuvo un protagonista más allá del resultado: Alejandro Duarte. El arquero vivió una semana complicada tras cometer un error en el clásico ante Universitario, pero recibió la confianza del técnico Pablo Guede, quien interrumplió una entrevista del jugador en zona mixta para expresar su respaldo.

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