Guillermo Salas se ganó el cariño de la afición de Alianza Lima, club al que dirigió y logró el campeonato de la Liga 1 en el 2022. En este 2026, ‘Chicho’ volverá a dirigir.

Este lunes 26 de enero, Santos FC de Nazca de la Liga 2 oficializó a ‘Chicho’ Salas como su nuevo entrenador, con el que aspiran ascender a la primera división.

“El Club Social Santos FC le da la más cordial bienvenida a Guillermo Salas, quien asume el reto como Director Técnico para la Temporada 2026″, se lee en las redes sociales del club.

“Creemos en el proceso, la idea y el objetivo. Unidos por la gloria, unidos por un sueño”, agregan.

La última experiencia de Guillermo Salas como entrenador fue al mando de la Universidad César Vallejo, entre marzo y agosto del 2024. Su salida se dio por malos resultados.