Yoshimar Yotún, uno de los referentes de Sporting Cristal se pronunció sobre la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima, y dejó en claro que, más allá de las decisiones profesionales, el vínculo personal con el lateral permanece firme.

“Todos los días hablo con él. Obviamente todos tienen sus propias decisiones, él no va a dejar de querer al club porque se fue a otro club y va a seguir siendo mi hermano”, dijo en conferencia de prensa.

Newsletter exclusivo para suscriptores Carlos Lázaro acompaña cada paso de Sporting Cristal con mirada crítica y corazón celeste, cada miércoles.

“A mí me hubiera encantado que esté acá, no estoy muy empapado de lo que pasó, pero va a seguir siendo mi amigo”, señaló.

El jugador también habló sobre su futuro en la selección y fue autocrítico con algunos discursos que, según dijo, no siempre se reflejan en la práctica.

“Obviamente quiero jugar en la selección hasta los 40 años, pero va a llegar un momento en que ya no pueda jugar más. Entonces creo que lo que dicen y lo que hacen no está yendo de la misma manera”, afirmó.

Asimismo, destacó la exigencia histórica del club y respaldó el trabajo que se viene realizando a nivel institucional.

“El club está acostumbrado a ganar cosas. El proceso, el plan, está bien hecho. Hemos tenido grandes jugadores que han salido, como Grimaldo, Castillo, etc”, sostuvo, remarcando que el objetivo sigue siendo pelear campeonatos.