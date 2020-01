Los gerentes de los clubes de fútbol son los que tienen más trabajo en los días de fiestas navideñas, cuando gran parte del mundo hace una pausa. Alfonso García-Miró, gerente de Sporting Cristal, luce algo más aliviado luego de resolver asuntos deportivos pendientes en el Rímac. Ya convenció a Carlos Lobatón para que se quede y está cerca de cerrar con el ecuatoriano Washington Corozo, para que se convierta en el último refuerzo cervecero de la temporada. Cerca del Río Hablador, la conversación siguió su mejor cauce.

— ¿Ha sido el inicio de temporada más difícil que te ha tocado dentro del club?

Hay cosas que resultaron más difíciles y otras que nos dieron tranquilidad. Primera vez después de tres años que arrancamos la temporada con el mismo entrenador. Con la continuidad de Manuel (Barreto) se ha hecho más sencillo planificar la temporada con tiempo. Además nos hemos preocupado de mantener a jugadores que son parte de la estructura actual, como el caso de Merlo y de Herrera. Lo que sí ha sido difícil es encontrar al jugador indicado para algunas necesidades específicas que tenemos. No queríamos fallar por apuro.

— ¿Por qué crees que existe la sensación de que Cristal entrará a una etapa de austeridad?

Estamos en una sociedad donde se habla con mucha ligereza cosas que no son verdad. Luego estas mentiras son rebotadas, tomadas como verdaderas y nunca han salido del club de manera oficial. Hay cierta maldad y ganas de desestabilizar al equipo. Todo lo que ha salido es de personas no autorizadas y que no están en el club. Nosotros no hemos dado señal de esa austeridad que dices. Reconozco que hemos tenido un problema de comunicación, pero ahora tendrán que hablar los resultados que vaya obteniendo el club.

— ¿Sientes que la inquietud desde afuera es porque hay pocos refuerzos?

Entiendo que genera temor el hecho de no tener muchos refuerzos. Pero Sporting Cristal está buscando su lugar en esta industria con un modelo de gestión deportiva que no se basa en refuerzos, sino se basa en mantener la columna vertebral, en utilizar jugadores del fútbol formativo. En los últimos 4 años, Cristal ha contratado 26 jugadores. Nuestros rivales grandes han contratado casi 50. Aquí hay tendencia a admirar al que más se refuerza. Miren los proyectos de Independiente del Valle con su fútbol formativo o del Tottenham, que llegó a la final de la Champions con solo un refuerzo. Eso habla de un proyecto sostenido en el tiempo.

— ¿Hay gente que estuvo en el club que quizá sigue fastidiada por cómo se dio la venta a Innova Sports?

A mí me gustan las opiniones sustentadas, si alguien opina de una institución donde fue participante y no tuvo el premio final, siento que carece de objetividad. Al final hay un escudo como el de Sporting Cristal, que está por encima de cualquier persona o gerente.

— ¿Es falso que exista una crisis económica?

Cristal es un club que no tiene deudas con el Estado ni con la ADFP, ni con nadie. Nosotros queremos seguir en esa línea, que nuestros ingresos paguen nuestros gastos. No tenemos Copa Libertadores como el año pasado, pero tenemos que recuperar esos ingresos con gestión: vendiendo más entradas, más patrocinios y, sobre todo, vendiendo más jugadores de fútbol. Pero ojo que aún estamos en la Pre Libertadores y podemos aspirar a ese ingreso. La operación del club (presupuesto) sigue siendo la misma. No queremos reducirla.

— ¿Golpea en el presupuesto que no haya venta de jugadores en este año?

Los últimos tres años hemos tenido un promedio de venta de jugadores por un millón 700 mil dólares (7 jugadores en total). Recién estamos empezando el 2020, aún tenemos margen y tenemos la intención de vender a un jugador por una cifra promedio entre 600 mil y 700 mil dólares. Tenemos ese objetivo para el mercado de pases de ahora o en junio.

— ¿Christofer Gonzales podría ser ese jugador?

En algunos clubes, los jugadores son declarados transferibles o intransferibles dependiendo de cómo esté enfocado el proyecto deportivo del club. Nosotros contamos con Christofer, pero todos los jugadores tienen un precio (cláusula de rescisión). Nuestra intención es que el jugador rinda, que esté en la selección y que sea transferido en una suma que justifique su valor. Por eso, se me hace difícil pensar que un equipo peruano pueda llegar a ese valor. Si es así, felicito esa economía. Pero lo veo difícil.

— ¿Entonces Alianza Lima podría optar por esa compra si tiene el dinero?

La cláusula no discrimina a nadie, lo que discrimina es el monto de la cláusula. Cada quien sabe lo que puede pagar. Si eso se da, estoy seguro que sería la transferencia más cara dentro del fútbol peruano.

— ¿Gonzales vale más de un millón de dólares?

Sí, mucho más de un millón de dólares. No creo que sean montos que el fútbol peruano pueda pagar. Christofer es el mejor jugador peruano de la liga local.

— ¿Ya está prácticamente cerrado el plantel para este año?

La prioridad es cerrar al extremo, dependiendo de los recursos que tengamos podemos pensar en un refuerzo más. Cerramos la llegada de Junior Huerto, que es un jugador con proyección, del medio local y que sea joven.

— ¿Existe un convenio con Independiente del Valle?

Tenemos clubes que admiramos y que generamos la relación de ida y vuelta. Pasa en Chile con la Universidad Católica, en Colombia con el Atlético Nacional de Medellín y en Ecuador con Independiente del Valle. La relación ha crecido en los últimos meses, por eso los hemos invitado a nuestra presentación.

— ¿Ya se puede anunciar al extremo que contratarán?

Hemos llegado a un jugador que nos interesa, hacen falta detalles administrativos porque sería un préstamo con opción de compra. En las próximas 72 horas esperamos resolverlo, si no es así iremos por otra opción.

— ¿Estamos hablando del ecuatoriano Washington Corozo?

Sí, es Corozo.

— ¿Gonzales está dentro de la negociación?

Hoy no hay oferta de Independiente del Valle por Christofer.

— ¿Fue muy difícil convencer a Carlos Lobatón para que cambie de opinión?

Después de su comunicación en redes me reuní como cuatro veces con él. Lo que queríamos es que se sienta convencido y protegido en Sporting Cristal. Me alegra haberlo podido lograr en el cierre del año. Era muy duro no seguir contando con él.

— ¿Cuál será su cargo?

Mañana vamos a definir el nombre de su cargo, pero va a tener que ver con la promoción de jugadores y con la reserva.

— Siempre es difícil para cualquier futbolista dejar la carrera...

La carrera del futbolista es la ilusión de cualquier niño. Carlos Lobatón el año pasado compartía el juego con muchachos que tenían la mitad de su edad. Pero adentro del campo no se sentía esa diferencia. En el ambiente del fútbol tiene tanto alrededor, tiene tanta atención, tanta prensa, que es muy duro ser un ex jugador.

Camino a mi nuevo reto pic.twitter.com/5zxugKimlk — Carlos Lobaton (@CaloLobaton) January 3, 2020

— ¿Qué relación tiene Roberto Palacios con el club?

El 'Chorri' tuvo varias etapas con el club. Él se retiró el 2012, luego se quedó en Cristal y después optó por la política. Además, se dedicó a dirigir en Segunda y después hemos tenido una relación comercial y de imagen.

— ¿La salida de su hijo Brandon lo ha distanciado?

No tiene nada que ver. Su hijo tiene su carrera, es futbolista y nuestra relación con el 'Chorri' es directo.

— ¿Ya están planificando lo que será el cierre de la carrera de Jorge Cazulo?

La comunicación es vital, con Carlos tuvimos un par de anuncios de que iba a retirarse el año pasado. Con Jorge vamos a tener mucho más cuidado, ya tenemos un plan con él también. Él solo jugará hasta este año, pero estaremos doblemente encargados de que será un final feliz para todos.

— ¿Ya coordinaron todas las funciones que tendrá el próximo director deportivo, Juan José Luque?

Esto se ha decidido en los últimos días. Es un perfil que ayudará mucho al club. Él viene de una jerarquía y de un proyecto que nosotros admiramos. El accionista actual (Innova Sports) quiere tener a un representante ejecutivo dentro del club. Apenas llegue a Lima vamos a reordenar los roles dentro del club.

— ¿Esta llegada es del mismo nivel como la de otro español, Alberto Giraldez?

Lo de Giraldez era más de fútbol formativo y de dirección deportiva. Lo de Juanjo sí es un perfil que implica también la administración del club.

— ¿Joel Raffo sigue siendo el presidente interino por ahora?

De momento, Joel es el presidente interino. Los accionistas están revisando el perfil y seguro a finales de enero vamos a saber si viene otra persona a ocupar ese puesto.

— ¿Cómo se dio el interés por Jean Deza, a pesar de los antecedentes de indisciplina?

En esos casos lo primero es tener una opinión propia del jugador, conocerlo, saber en qué momento de su vida se encuentra. No es lo mismo un jugador de 18 a uno de 25 años. Si hay algún lugar en el Perú donde el jugador puede sentirse arropado, ese es Cristal. Creíamos que era válido evaluar esa opción. Ya por otros motivos no avanzó esa negociación.

— Bajo ese criterio, no es descabellado pensar en una oferta por Kevin Quevedo si no concretan lo de Corozo...

No me gustaría determinar mis sensaciones personales sobre un jugador, sobre lo que he escuchado o leído. Lo que sí te puedo decir es que en lo deportivo es un jugador que calza y que es atractivo para el estilo de Sporting Cristal. Un chico de 22 años tiene derecho a equivocarse. Ha sido uno de los dos o tres mejores jugadores del torneo y tiene una forma de jugar que calza con un equipo como el nuestro, con mucha tenencia y juego a ras de campo.

— Y además es libre...

Sí pero creo que este jugador está más con una mente en el fútbol del exterior. Pero si no avanza lo de Washington Corozo y averiguamos que Quevedo está con disposición de escuchar ofertas, trataremos de tenerlo en cuenta si es que podemos acercarnos en lo económico.