Apareció la figura merengue. Kylian Mbappé se reencontró con las redes este martes para colocar 1-0 a Real Madrid vs Osasuna por la fecha 1 de LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu. Mira el gol aquí.

¡GOOOL DE REAL MADRID!



Él lo provocó y él lo convirtió, Kylian Mbappé, de penal, puso el 1-0 ante Osasuna.#LaLigaEnDSPORTS | #RealMadridOsasuna pic.twitter.com/ZKq5fBCh7n — DSPORTS (@DSports) August 19, 2025