Gol Mbappé hoy, Real Madrid - Osasuna por LaLiga | VIDEO
Redacción EC
Apareció la figura merengue. Kylian Mbappé se reencontró con las redes este martes para colocar 1-0 a Real Madrid vs Osasuna por la fecha 1 de LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu. Mira el gol aquí.

