Han pasado 15 años desde que José Luis Carranza dejó de vestir la camiseta de su querido Universitario. Sin embargo, ya fuera de las canchas, el ‘Puma’ sigue gruñendo, cada vez que se hace necesario, para defender al club merengue. Para él, la institución estudiantil es su casa y por eso la defiende como tal. Ya no puede pechar al rival o meter una carretilla como lo hacía en el césped durante su época de futbolista, pero no duda en levantar la voz para hacer sentir su indignación o molestia cuando alguna situación no le parece. “La U me dio colchón, por eso la defiendo y la respeto”, afirmó el ex volante de la selección, quien conversó de todo con El Comercio y, como en sus mejores tiempos con la ’22′ en la espalda, ha ido nuevamente con la pierna en alto.

-¿Cuál fue la propuesta más tentadora que te tuvo para dejar la ‘U’?

Yo tuve muchas propuestas. Sin embargo, siempre he sido agradecido. Mi padre falleció cuando yo era un niño, pero en la ‘U’ me criaron y me dieron un colchón. Por ello siempre admiré a Percy Rojas, Juan Carlos Oblitas, etc. Su don de gente siempre me hizo querer imitarlos. Agradezco sobre todo al señor Jorge Nicolini. Yo juego con el número 22 porque él corría con ese número en su carro. Yo a él le hice la promesa que nunca me iba a ir de la ‘U’. En Argentina, Banfield y Racing me querían, pero no me fui.

-¿Entonces nunca hubo una posibilidad real de irse del club?

Te cuento, Ivica Brzić me castigó por haberme dejado expulsar en un partido en el que perdimos en el campeonato y dejé de jugar bastante tiempo. Nacional de Uruguay vino a disputar un amistoso y yo no jugaba ni partidos de práctica como castigo, y así pasaron meses. Sin embargo, los directivos uruguayos preguntaron por mí. Le dije a Jorge para irme, porque estaba destinado a no jugar ni un minuto. Él me dijo tajantemente que no me iba a ir.

El 'Puma' fue ocho veces campeón nacional con los cremas. Su última viuelta fue en el 2000. (Foto: Juan Ponce- GEC)

-¿Qué tal fue la experiencia de enfrentar a Carlos el ‘Pibe’ Valderrama?

A él parecía que no le dolían mis patadas. Se paraba y seguía jugando. Pero, en un partido, le metí una patada que hasta a mí me dolió (risas). Pero es fuerte, así nada más no cae.

-¿La ‘U’ de Gregorio Pérez está para ser campeón?

Me gusta mucho el técnico. Es un tipo honesto y debe ser, seguramente, uno de los mejores técnicos que han dirigido a la ‘U’. Es como Ángel Cappa, Osvaldo Piazza, Marcos Calderón y Juan Carlos Oblitas. Da gusto escucharlo a Gregorio en las conferencias. Nunca ataca a nadie y no se queja. Así pierda nunca le echa la culpa a nadie.

Después de ser futbolista, Carranza también fue asistente técnico del cuadro crema. (Foto: Martín Herrera- GEC)

-¿Qué jugador le gusta del actual plantel merengue?

Jonathan Dos Santos, que es como Martín Vilallonga. Es un crack, pero le falta ganar un título para llegar a ser comparado completamente con Martín. Lo bueno es que todavía falta mucho y la ‘U’ va bien encaminada.

-¿Le parece bien que Diego Chávez haya regresado?

Me parece perfecto. Es un chico que vale muchísimo y sabe que se sufre mucho estar fuera de la 'U'. Él ha reconocido sus errores y eso es bastante. Es joven y le queda mucho por crecer.

-José ‘Chemo’ del Solar dijo hace poco que ya no vive los partidos de la ‘U’ como antes, ¿se acabó el romance entre él y el club?

Soy una persona que le gusta decir las cosas en la cara. Nunca me he escondido de nada. Mejor me quedo callado y cuando lo vea le diré lo que pienso.

Carranza fue un jugador símbolo del tricampeonato obtenido pos los cremas. (Foto: Enrique Cúneo- GEC)

-¿Pablo Bengoechea es un técnico que le aportó al fútbol peruano?

La corrupción está en todos lados. Es horrible que ganen en mesa. Le dan un mal ejemplo a los niños. Ojo que hizo bien las cosas, porque fue campeón y fue subcampeón, tendrá su mérito. Igual no me gusta hablar de alguien que ya no está en el país. En el título del 2017, su mejor jugador estaba en la Federación y la Asociación.

-¿Le pareció positiva la salida de Ángel Comizzo de la ‘U’?

No tenía que haber regresado a nuestro país. Mira todo lo que hizo en el 2014, no hay que olvidarnos. No nos olvidemos que maltrató a Alberto Rodríguez. El ‘Mudo’ ya estaba para jugar hace muchísimo tiempo y nunca lo puso. Y él no ha hecho bien las cosas en esta segunda etapa. No quedó ni segundo, hay que tenerlo claro. Algo sí te voy a decir, yo nunca le di un sol a la gente de la barra. Comizzo se juntaba con la barra y les ofrecía almuerzos.

-¿Jean Deza es recuperable para el fútbol peruano?

Jean Deza es un crack pero está confundido. Lo conozco y es una muy buena persona y muy solidario. De estos errores va a aprender. Falta que alguien le hable. Lamentablemente no tenemos referentes ni en Cristal, ni en la U y tampoco en Alianza. Faltan los José Soto, los Jayo Legario, los Percy Olivares, los Luis Guadalupe y los Roberto Martínez. Uno debe ser líder en todo sentido.

-¿Por qué no está trabajando actualmente en el club?

Sí lo estoy haciendo. Sin embargo, estoy haciendo otros trabajos donde requieren mi imagen. A veces no me gusta trabajar con gente resentida, por eso prefiero dar un pasito al costado en otras áreas.

-¿Qué opinión tiene sobre el video en el que se ve a Alexi Gómez cantando temas de la barra de Alianza en contra de Universitario?

¿Es del Rímac no? Viene de un barrio bravito. Es por su juventud, es un taradito nada más. Es igual que Marko Ciurlizza, quien es mi compadre y muy buena persona, pero es mongolito pues, se fue al otro equipo. En la ‘U’ hay buenas personas y se vive un ambiente cariñoso. Siempre hay un mal tipo, pero es como en todo trabajo. No se puede comparar con Alianza u otro equipo lo que se vive aquí, la diferencia es abismal. Alexi está equivocado, te repito, es un taradito. Uno debe ser profesional y ya, se acabó todo. Por último, que juegue por el equipo que quiera, pero que no haga cosas que no son y se ve mal. Uno debe ser agradecido en donde le dan trabajo. Habla por hablar y seguro para que no lo vayan a agarrar los hinchas.

El 'Puma' habló fuerte sobre Alexi Gómez, quien actualmente juega en Alianza Lima. (Foto: GEC)

-¿Es verdad que Andy Polo y Edison Flores fueron hinchas de Alianza?

Son tipos inteligentes. Fueron y seguirán siendo hinchas de la ‘U’. Ellos están muy preocupados con lo que pasa en la ‘U’. Todos los días me llaman para preguntarme cómo va el tema administrativo de Universitario. Te lo cuento para que te des una idea de lo mucho que quieren al club. En verdad acá no hay respeto, hay mucha hipocresía. Lo mismo te puedo decir por Ruidíaz, Trauco y Cáceda, son cremas bien cremas. Pero siempre hay futbolistas que no tienen códigos.

-¿Qué piensas de lo sucedido con Nolberto Solano en los últimos días?

Ahora todos lo quieren matar. Las personas no son Dios ni la justicia. ¿Hizo mal Nolberto? Sí, pero no por eso se debe hacer leña del árbol caído. Deberían ser directos y admitir que su crítica está influenciada porque quizá les cae mal Nolberto.

Títulos nacionales obtenidos por José Carranza Club Año Primera División de Perú Universitario 1985 Primera División de Perú Universitario 1987 Primera División de Perú Universitario 1990 Primera División de Perú Universitario 1992 Primera División de Perú Universitario 1993 Primera División de Perú Universitario 1998 Primera División de Perú Universitario 1999 Primera División de Perú Universitario 2000

-¿Por qué Juan Manuel Vargas no rindió como se esperaba en su última etapa como jugador de la ‘U’?

Juan se equivocó. Él ama a la ‘U’. Tanto quiere a la ‘U’ que, cuando llegaba a concentrar con los demás muchachos de la selección, les decía a Claudio Pizarro y al resto de futbolistas aliancistas que la ‘U’ era el mejor equipo del Perú. Pregúntales, ellos lo saben. En su cara se los decía. Él jugó gratis en la ‘U’. Pero luego, sobre su rendimiento, hay que preguntarle a él. Es una gran persona y muy sencillo.

La relación de Juan Vargas y José Carranza es muy íntima fuera de las canchas. Ambos tienen una gran amistad desde que el 'Loco' era apenas un niño. (Foto: GEC)

-¿Claudio Pizarro merece que la FPF le haga un homenaje?

Es un señor. Claro que sí lo merece. Él no es mi amigo, pero nos hemos encontrado en varias reuniones de fútbol y para mí es una muy buena persona. Se le debería hacer un partido, al menos para mí. Estamos hablando del jugador más ganador en la historia del fútbol peruano. Triunfó en una liga que no es cualquier cosa.

-¿Por qué cree que la mayoría de hinchas de la selección lo lapidó?

Acá en Perú somos muy resentidos. No nos gusta ver triunfar al resto. Yo me pregunto, ¿cómo Julio César Uribe no va a estar en una selección? Lo mismo aplica con Franco Navarro, Leo Rojas, etc. César Cueto y Hugo Sotil deberían tener un cargo en la Federación. Te voy a contar algo que sucedió con Samuel Eugenio. Por él pasaron varios chicos como Flores y Polo, era su momento para estar a cargo de la reserva y lo botaron. Él como jugador planchaba con la cara y era fanático de la ‘U’. Sin embargo, él estuvo en un momento de crisis, hasta se quería matar. Se murió su hija, se quedó sin trabajo y se quedó preocupado porque no sabía cómo mantener a su nieta.

-¿Son justos todos los halagos hacia Ricardo Gareca?

Sí. Hizo todo lo correcto en momentos decisivos. Supo llamar gente fresca y que pasaban un gran momento. No nos olvidemos que llamó a varios jugadores de la U, que en ese entonces pasaban un gran momento. Hizo una Copa América que la disfruté. Él se dio cuenta que hay muchos jugadores para ser convocados.

-¿Existía esa famosa argolla en la selección antes de la llegada de Gareca?

Hay que ser claro, llamaban a 500 de Cristal.

-¿Se refiere al proceso del uruguayo Sergio Markarián?

De Sergio Markarián no hablo. Puede ser buen entrenador, pero allí nomás.

-¿Y también viste mucho de esta 'argolla’ en las divisiones menores de Universitario?

A veces pasa. Hay chicos que por tener un apellido llegan, pero a veces se da lo contrario. Yo le decía a Chale que Barco juega muy bien, pero él no quería ponerlo porque era su sobrino. Yo le decía que no sea maricón y que lo ponga.

-¿Quién fue el último jugador crema que tenía cosas tuyas dentro del campo?

Arquímedes Figuera. Me vi reflejado en su juego. Nunca se tuvo que haber ido.





Preguntas Ping Pong

El 'Puma' disputó su último encuentro como profesional el 26 de diciembre de 2004, ante el Deportivo Wanka en el Estadio Monumental, Aquel duelo fue victoria para Universitario por 5-2. (Foto: Erick Nazario -GEC)

-¿Alguna vez disfrutaste una patada?

Sí, cada vez que jugaba contra los argentinos.

-¿Pegaste una patada con ‘mala leche’?

Nunca.

-¿El rival más quejón que te tocó enfrentar?

Los argentinos, con la selección peruana.

-Si pudieras regresar en el tiempo, ¿jugarías un clásico o un partido de Eliminatoria?

Difícil. Me quedo con los dos.

-¿Qué opinas de los futbolistas que no le contestan el WhatsApp al periodista?

Hay que ser siempre humilde.

-¿Alianza Lima?

El clásico rival. Pero no es una guerra, es un partido de fútbol. No voy a ser como Butrón para que digan que soy pend... o ídolo. Fue una burrada.

-¿De qué jugador eres amigo del actual plantel de Universitario?

Corzo, Barco, de varios.

-¿Hay algún jugador sobrevalorado actualmente en el fútbol peruano?

Cada uno que saque sus conclusiones. Yo solo me río.

-El próximo jale de la ‘U debe ser...

Ahorita no sé, pero a comenzar el año me hubiera gustado que llegue Deza.

