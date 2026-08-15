Kluiverth Aguilar: de ser la venta más cara del fútbol peruano a la Tercera División de Estados Unidos. (Foto: Getty Images)
Kluiverth Aguilar: de ser la venta más cara del fútbol peruano a la Tercera División de Estados Unidos. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Kluiverth Aguilar fue anunciado como nuevo jugador del Minnesota United FC 2, equipo que compite en la MLS Next Pro (Tercera División de Estados Unidos). El lateral peruano, de 23 años, se encuentra en la etapa final de recuperación de una grave lesión en el tendón de Aquiles y ahora afrontará una nueva oportunidad para continuar con su carrera profesional.

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