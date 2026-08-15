Kluiverth Aguilar fue anunciado como nuevo jugador del Minnesota United FC 2, equipo que compite en la MLS Next Pro (Tercera División de Estados Unidos). El lateral peruano, de 23 años, se encuentra en la etapa final de recuperación de una grave lesión en el tendón de Aquiles y ahora afrontará una nueva oportunidad para continuar con su carrera profesional.

El defensor sufrió la lesión a mediados de 2025, por lo que tuvo que ser operado y quedó fuera de toda la temporada del fútbol europeo. Durante ese periodo también terminó su vínculo con Lommel SK, club de la segunda división de Bélgica en el que se encontraba a préstamo y cuyo contrato finalmente no fue renovado.

Aguilar había llegado al fútbol europeo después de convertirse en una de las grandes apuestas del City Football Group, conglomerado propietario de varios clubes, entre ellos Manchester City. El lateral dejó Alianza Lima en abril de 2020 por aproximadamente 2,8 millones de dólares, operación que lo convirtió en la venta más cara en la historia del fútbol peruano.

Welcome to the Twos, Kluiverth!



The club announced today that it has signed defender Kluiverth Aguilar to an @MLSNEXTPRO contract through 2026.



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Sin embargo, su carrera no tomó el rumbo que se esperaba inicialmente. Tras su salida del cuadro blanquiazul, Aguilar fue cedido al Lommel, donde consiguió cierta continuidad, aunque no llegó a consolidarse como una opción para el primer equipo del Manchester City. Ahora, tras la lesión y el final de su etapa en Bélgica, deberá comenzar nuevamente desde abajo en el fútbol estadounidense.

Su llegada al Minnesota United FC 2 representa, precisamente, una nueva oportunidad para recuperar su mejor versión y buscar un lugar en el primer equipo del Minnesota United. El lateral peruano tendrá que demostrar que está completamente recuperado para volver a competir al máximo nivel y dar el salto a la MLS.

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