Este jueves 7 de agosto se llevó a cabo la conferencia de prensa de la edición 116 de la KIA Media Maratón de Lima & powered by PUMA, organizada por Peru Runners, la media maratón más antigua del mundo. En esta oportunidad, el evento se correrá el domingo 24 de agosto en las calles del Centro Histórico de la capital, con distancias de 21K y 10K para todos puedan asistir.

La cita fue en el Hotel Sheraton Lima Historic Center, lugar al que asistieron autoridades de la Municipalidad de Lima, representantes de las marcas KIA y Puma, y personalidades de la Federación Peruana de Atletismo. Asimismo, El Comercio estuvo presente como Media Partner en la mesa de honor.

Durante la intervención de los expositores se hizo énfasis en tres ejes temáticos que se busca impulsar con la carrera. La Media Maratón de Lima busca promover el uso de espacios públicos emblemáticos en el corazón de Lima, el impulso al atletismo nacional y la obtención de ayuda para los más necesitados.

Uno de los momentos más esperados fue el develamiento de la camiseta y medalla oficial de la carrera. Este 2025, la medalla continúa siendo de la colección la “Clásica Ciudad de Lima”, con la letra I, segunda pieza en la construcción de la palabra LIMA, que se completará en 2027. Esta iniciativa busca premiar la constancia del corredor y resaltar el valor histórico de nuestra ciudad.

¿Quiénes pueden correr en la KIA Media Maratón de Lima & powered by PUMA?

Para este año, el evento estará disponible para dos categorías: 10K y 21K. La primera de ellas está dirigida para mayores de 13 años en adelante; mientras que la segunda va para mayores de 18 años. La fecha de la carrera será el domingo 24 de agosto.

********************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.