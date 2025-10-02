Recientemente Michael Jordan ha logrado estar en el ojo público por el lujoso jet privado Gulfstream 650ER, valorado en más de 70 millones de dólares.

La leyenda de la NBA causa sensación en cada aeropuerto con una de las naves más avanzadas y exclusivas del mercado. Además, luce completamente personalizado por el mismo Jordan.

La matrícula N236MJ, además, tiene un mensaje subliminal. El ‘23′ representa su mítico número de camiseta, el ‘6′ por los anillos de NBA que consiguió, y sus iniciales ‘MJ’.

El nuevo jet privado de Michael Jordan 😳 pic.twitter.com/g560c3wXTW — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) October 1, 2025

