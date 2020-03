La propagación del coronavirus se volvió masiva en Italia y es el país más infectado de Europa. Bérgamo, una de la ciudades del país, vive una etapa terrible al ser uno de los focos más infecciosos de esta enfermedad y el futbolista argentino Papu Gómez se encuentra aislado en esta localidad. El capitán de Atalanta contó algunos detalles de la situación.

Bérgamo se encuentra al norte de Italia en Lombardía, el jugador de Atalante se encuentra con buena salud, aunque destacó la tristeza que se siente levantarse cada mañana y ver los datos de víctimas mortales que suman a 5476 y los contagios que son más de 46 000. “Mi estado de ánimo no es el ‘top’. La situación del país no es la mejor, uno trata de ser positivo, pero cada día hay noticias feas. Cuando te levantas y miras las noticias te entra tristeza. No se puede hacer otra cosa que quedarnos en casa, ser positivos y esperar que todo esto pase pronto”, declaró Gómez en entrevista a “Sky Sport”.

Asimismo, ‘El Papu’ deja de lado lo futbolístico con el fin de detener esta propagación: “En los últimos cuatro años con el Atalanta hemos dado mucha felicidad a una ciudad entera. Lo que vivimos ahora es algo terrible, que todavía no sé explicar, no afecta solo a Bérgamo sino a toda Lombardía y toda Italia. Somos el país más afectado. Deberíamos estar felices por nuestros resultados como club, orgullosos, pero ahora tenemos que pensar en las familias que están sufriendo”, aseguró.

El 'Papu Gómez' juega en Atalanta desde la temporada 2014-15. (Foto: Agencias)

Algo que también optó por dejar de lado es el buen momento de Atalanta y la clasificación a cuartos de final de la UEFA Champions League, el argentino pasa por un temporada histórica , pero la emergencia lo lleva a soslayar estos detalles: “En este momento me cuesta pensar en el fútbol, trato de mantenerme en forma, de entrenarme un poco a diario, una hora y media o dos, trato de concentrarme en el ejercicio, pero es complicado. Uno está pendiente de las noticias todo el tiempo. Es difícil pensar en el fútbol, en este momento es lo último que me interesa”, dijo.

“No sé si se reanudará la temporada, si volveremos a jugar este verano o en unos meses. Lo más importante es que se arregle esta situación. Será difícil volver a jugar pronto, puedes jugar a puerta cerrada, pero aún así tienes que viajar, coger vuelos, desplazarte con el autobús, alojarte en hoteles. ¿Cómo puedes volver a jugar?, es lo que me pregunto”, finalizó.





¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Hay cura para la covid-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

