El coronavirus podría convertirse en un factor clave para el destino de James Rodríguez, el jugador colombiano recuperará su forma física en esta paralización, pero la falta de continuidad y la mínima cantidad de partidos disputados significaría una disminución de su valor en el mercado de fichajes.

No es un secreto que el James no ha encontrado un espacio en Real Madrid, su salida en verano se torna obligatoria sin depender alguna ostentosa oferta. El punto negativo para el jugador sería el poco valor de su pase. La crisis económica por el Covid-19 y la escasez de minutos influyen en esta situación.

Su llegada a la capital de España se dio después de ser goleador del Mundial 2014 dando a conocer la categoría de su juego. El precio fue de 75 millones de euros. Un excelente comienzo atrajo miradas, pero su rendimiento se vio opacado por una seguidilla de lesiones que no permitieron su consagración.

(Foto: Facebook / James Rodríguez)

Con Zidane en el banquillo no tuvo espacio y partió a Bayern Munich donde volvío a renacer en el fútbol. Finalizado el préstamo, volvió a Real Madrid a pesar de un posible acercamiento con Napoli que no se concretó a nivel económico. El dinero que se puso en la mesa no fue del agrado para el equipo más ganador de la UEFA Champions League.

No cabe duda que el precio de su pase caerá en el próximo mercado, los clubes que preguntaron por sus servicios pensarán dos veces si lo vuelven a hacer. Debido a esta crisis, el mundo del fútbol tendrá pocos movimiento. El futuro no se muestra tan alentador, pero habrá que esperar lo que suceda.

Real Madrid no aplicará 'cláusula de miedo' ante Bayer Munich por James Rodriguez

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Hay cura para la covid-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

MÁS EN DT...

VÍDEO RECOMENDADO

En medio de pandemia por el Coronavirus, James Rodríguez se divierte haciendo Freestyle (13/03/2020)