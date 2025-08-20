Partidos de hoy, miércoles 20 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la Liga de Campeones de la UEFA, en la Leagues Cup de la Concacaf, en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. También hay encuentros en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y otros países.

Programación TV - Partidos de hoy, miércoles 20 de agosto

Europa - Liga de Campeones de la UEFA

14:00 Bodø / Glimt vs Sturm Graz - Disney+, ESPN 5, Fox Sports 2

14:00 Basel vs København - ESPN 4 Sur, Disney+

14:00 Celtic vs Kairat - ESPN2, Disney+

14:00 Fenerbahçe vs Benfica - ESPN, Disney+, Fox Sports

Norteamérica - Leagues Cup

19:00 Inter Miami vs Tigres UANL - MLS Season Pass, Amazon Prime

20:00 Toluca vs Orlando City SC - MLS Season Pass, Amazon Prime, TUDN

22:00 Seattle Sounders FC vs Puebla - MLS Season Pass, Prime Video, Fox Sports

22:45 LA Galaxy vs Pachuca - MLS Season Pass, Prime Video

Bolivia - Liga de Futbol

18:30 Independiente Petrolero vs Wilstermann - Futbol Canal

Brasil - Brasileirão

17:00 Juventude vs Vasco da Gama - Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+

Colombia - Primera A

19:30 Millonarios vs Unión Magdalena - Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

Sudamérica - Copa Sudamericana

17:00 Cienciano vs Bolívar - ESPN2, Disney+

19:30 Independiente vs Universidad Chile - ESPN2, TyC Sports, Disney+, DIRECTV Sports

19:30 Universidad Católica vs Alianza Lima - DIRECTV Sports

Sudamérica - Copa Libertadores

17:00 Estudiantes vs Cerro Porteño - ESPN, Disney+, Fox Sports

19:30 Internacional vs Flamengo - ESPN, Disney+

Ecuador - Copa Ecuador

15:00 Nueve de Octubre vs Técnico Universitario - DIRECTV Sports

Inglaterra - League One

14:00 Bolton Wanderers vs Reading - Disney+

Norteamérica - Copa Centroamericana

21:00 Real España vs Diriangén - Disney+

21:00 Cartaginés vs Hankook Verdes - Disney+

