En los estudios televisivos, Percy Olivares se prepara para encarar la conducción de la tercera temporada del programa “ESPN FC”. El exfutbolista sale en vivo todos los domingos por la noche; pero hoy su agenda le exige hablar de fútbol alejado del brillo de las luces. La selección Sub 23, el papel del técnico Nolberto Solano y la relación con su hijo Christopher Olivares, criticado duramente por su actuación en el Preolímpico, son los temas que están sobre la mesa.

—¿Te decepcionó el papel de la Sub 23 en el Preolímpico?

Total, total. El papel en el Preolímpico y en los Panamericanos. Siento impotencia: sé que podían hacer algo más y no lo hicieron. El futbolista puede tener mucha o poca capacidad, pero también hay un tema de trabajo, y yo estoy más que convencido de que el tema de trabajo con los futbolistas no está siendo el correcto.

—¿Crees que Solano terminó su tiempo en menores?

Yo creo que Solano debería estar. Lo que él pasó tiene que servir para ayudar a los que vayan a trabajar. No puede ser que botemos todo lo que hizo Solano. Y él es un elemento vital.

—¿Debería continuar?

Creo que sigue siendo un elemento necesario dentro del nuevo armado de lo que se quiere hacer. No hay otra persona que haya pasado dos experiencias, como las que él ha tenido, para aportarle al nuevo contingente. Debe estar, quizás no necesariamente al frente como entrenador, pero eso ya lo decide otra gente.

—¿Cuánto te afectan las críticas sobre el juego de Christopher, tu hijo?

Es algo que ya tengo asumido. Es como un veneno que tienes que ingerir; pero sabes que finalmente, si no te mata, va a terminar haciéndote muy fuerte. El chico que se meta a futbolista tiene que saber que el fútbol no es tan bonito como cree.

—¿Pero para un joven de 20 años es difícil asumirlo?

Lo tiene que hacer. No hay otra. O sea, yo con mi hijo trato de no conversar muchos de estos temas, pero lo está asumiendo. El día que un chico renuncia a lo que está pasando, ese día preocúpate; pero, mientras lo acepte y esté manteniéndose, yo lo admiro. Porque lo está haciendo bien y lo está haciendo solo.

—¿Es la mejor ubicación de Christopher el ‘9’?

El tema de Christopher pasa por capacidad y necesidad del entrenador. Pero sí creo, sin lugar a dudas, que ahora es ‘9’. Él está aprendiendo a serlo, pero tiene todas las características de un ‘8’, como lo fue desde que estuvo en formación. También tiene que ver con la capacidad del entrenador para trasladar las virtudes del ‘8’ al ‘9’.

—¿Christopher se siente mejor de ‘8’ o de ‘9’?

Nunca se lo he preguntado. Yo he visto muchas situaciones de padre e hijo futbolistas y trato de no hablar con él de fútbol. Después del Preolímpico hasta el día de hoy no hemos hablado de ese tema. Si mi hijo va a llegar hasta donde llegue, que sea por lo que ha intentado él. No quiero que él tenga en su cabeza en algún momento: “Porque mi papá…”.

—¿Hubieras preferido que Christopher no sea futbolista?

Cuando estaba terminando mi carrera, yo no quería que mis hijos fueran futbolistas. Pero no por las críticas, sino por todo lo que se vive. Yo me fui de mi casa a los 21. Entonces tenía en mi cabeza que él tenía que hacer eso, y yo no quería.

—¿Cuánto le afectan las críticas a Christopher?

Seguramente le afectan, pero cuánto no lo sé. Él tiene una forma de asumir la vida que a mí me gusta. No sé si es la correcta o no, pero como papá yo veo que sufre lo menos posible y creo, por lo que veo, que él no está sufriendo tanto. Y lo que un padre quiere es que sus hijos sufran lo menos posible.

—¿Y cómo ha asimilado la eliminación del Preolímpico?

No hemos hablado hasta ahora de eso. Lo fui a recoger al aeropuerto y lo vi normal. Normal dentro de lo que yo podría esperar. Ahora ellos tendrán que hacer un autoanálisis de sus cosas.