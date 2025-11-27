El deporte náutico peruano ha izado la bandera del éxito tras una productiva jornada en la Bahía de Paracas, donde los veleristas nacionales conquistaron un total de nueve medallas. La cosecha incluyó cuatro medallas de oro y cinco de plata, demostrando el dominio local sobre las condiciones del mar.

El palmarés dorado fue liderado por grandes figuras. Stefano Peschiera se llevó la medalla de oro en la clase ILCA 7, demostrando su experiencia y control en la competencia individual. Florencia Chiarella triunfó en ILCA 6, mientras que Adriana Barrón hizo lo propio al coronarse campeona en Sunfish. Y el cuarto oro llegó gracias a la dupla de Ismael Muelle y María Gracia Villegas en la modalidad Sinpe Mixta.

Además de los metales dorados, Perú brilló con cinco medallas de plata que complementaron el éxito de la jornada. Los subcampeonatos fueron obtenidos por Renzo Sanguinetti en ILCA 6, y Caterina Romero en la misma clase. En Sunfish, el país sumó dos platas con Sophie Zimmermann y Jean Paul De Trazegnies. Finalmente, Bruno Mendoza cerró la cuenta al obtener la medalla de plata en la categoría IQ Foil.

Esta destacada actuación en la Bahía de Paracas proyecta un futuro prometedor para la vela peruana, que eleva la producción en el medallero de los Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025.