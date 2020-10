Conforme a los criterios de Saber más

¿Para qué existe el VAR en Sudamérica? Lo ha preguntado el analista español Julio Maldonado (Maldini Sports) y el estadístico Alexis Martín Tamayo (Mister Chip). Después del partido Perú-Brasil, la duda es colectiva y ha traspasado fronteras. Pero el primero en resolver esa interrogante es el árbitro chileno Julio Bascuñán (Santiago, 1978), quien lleva un registro polémico sobre cómo interactúa con el videoarbitraje en los partidos que le toca impartir la justicia. ¿Quién es este árbitro chileno que ha despertado la indignación al límite de convocar más de 200 mil firmas para quitarle la licencia FIFA en la página “change.org”?

Los antecedentes de Bascuñán no eran alentadores y eso debió alertar a los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol. “Sacamos adelante un partido complicadísimo. No pudimos hacer el juego que pretendíamos porque el árbitro no nos dejó”, dijo Lionel Messi en septiembre del 2016, después del triunfo de la albiceleste por 1-0 ante Uruguay. Bascuñán, en cuestionada actuación esa noche, expulsó a Paulo Dybala por doble amarilla.

Perú vs Brasil: así despidieron a Julio Bascuñán a la salida del estadio

Repetimos la pregunta, que no es duda existencial: ¿Para qué sirve el VAR en Sudamérica? Eso es lo mínimo que debería responder Julio Bascuñán, quien hace un año no hizo caso al apoyo de videoarbitraje en el partido por Copa Libertadores entre Cerro Porteño y River Plate. El atacante paraguayo Haedo Valdez cometió una durísima falta contra el argentino Exequiel Palacios. “Roja. Bascuñán te invito a un field review por posible roja”, le explica el VAR", le dijeron desde la oficina de videoarbitraje y el juez chileno decidió sacar amarilla sin ver la repetición de la jugada. ¿Les suena familiar?

Ya River Plate había intentado vetarlo en un partido ante Wilstermann también por la Libertadores, al revisar el historial de Bascuñán los dirigentes del cuadro “millonario” encontraron muchos errores en un partido entre Nacional de Uruguay y Botafogo (donde el juez cometió errores que favorecieron al club brasileño). Las controversias no han sida ajenas en la carrera de Bascuñán.

Julio Bascuñán y su llegada al hotel donde se hospeda tras desastroso arbitraje en el Perú vs Brasil





-Antecedentes con Perú-

Es importante precisar que es la primera vez que la selección peruana no gana con Bascuñán como árbitro en Eliminatorias. La Blanquirroja, con este juez, superó a Paraguay en el 2015 en Lima y a Uruguay, también en Lima. Sin embargo, habían dos factores para observar su designación en el partido con Brasil: primero sus recientes cuestionamientos que estamos citando y segundo, que el próximo rival de Perú es Chile (en Santiago).

El presidente de la comisión de arbitrajes de la Conmebol es brasileño. Su nombre es Wilson Seneme y él es otro directo responsable de esta crisis de reputación generada por la pésima actuación de Bascuñán. Hace cinco años, el área deportiva de la Federación Peruana de Fútbol elaboró una estadística de actuaciones de algunos árbitros y de sus páises de procedencia. Ese informe llegó a manos del ex presidente de la FPF, Edwin Oviedo, quien decidió viajar a Asunción para pedir una reunión con Seneme antes de las Eliminatorias para Rusia 2018 y exponerle esta data. Durante la era de Ricardo Gareca, es la primera vez que nos encontramos ante un arbitraje tan criticado. Estamos en calidad de informar, que el actual presidente, Agustín Lozano, no repitió la misma gestión para estas clasificatorias para Qatar 2022.

Las críticas internacionales no solo son a Bascuñán, sino al fallido uso del VAR de manera desigual y de manera demasiado subjetiva. “No entiendo el criterio del árbitro, que solo miraba el VAR para jugadas que favorecían a Brasil”, declaró Renato Tapia, indignado pero sin perder la cordura. Hay pocos especialistas que han salido a aclarar las dudas sobre el VAR en Eliminatorias. Una de las voces más autorizadas es la del ex árbitro argentino Javier Castrilli, quien es muy preciso con su análisis.

“El protocolo del VAR desnuda un error conceptual. No se le debe seguir dando al árbitro central la última palabra, y de esa forma la facultad de acudir o no a la tecnología. El VAR debe servir para corregir y no para consagrar u ocultar errores. Ejemplo: el segundo penal a Brasil”, explicó Castrilli. Contundente.

Bascuñán fue seleccionado por FIFA para la Copa Mundial Rusia 2018, pero no pudo arbitrar ningún partido. Solo fue cuarto juez en el encuentro de octavos de final entre Argentina y Francia. Su presencia es recurrente sobre todo en torneos internacionales de clubes. Mientras usted lee este texto, aún Bascuñán era resguardado policialmente para que su regreso a Chile pueda darse sin sobresaltos ni incidentes. De la Federación Peruana de Fútbol, y su capacidad de reacción, dependerá que no vuelva más.

