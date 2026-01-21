De Cajamarca al Líbano: Alexander Succar se convirtió en nuevo refuerzo del Nejmeh. (Foto: Nejmeh)
Redacción EC
Contra todo pronóstico, Alexander Succar dejó Cajamarca para empezar una nueva aventura en el extranjero. El delantero peruano, quien había sido oficializado hace menos de 15 días por UTC, se convirtió en nuevo refuerzo del Nejmeh de la Primera División del Líbano.

A sus 30 años, Alexander Succar tendrá su tercera experiencia en el exterior. La operación fue rápida y ayudó mucho que el jugador tenga la nacionalidad libanesa. Es más, hace algunos meses estuvo voceado para formar parte de la selección de ese país.

El año pasado, Succar defendió los colores de César Vallejo en Liga 2. Su desempeño hizo que UTC lo fichara para disputar la Liga 1; sin embargo, apareció la oportunidad de marcharse al Nejmeh y la aceptó. Actualmente, su nuevo equipo se ubica en la segunda ubicación de su liga.

Anteriormente, Succar ha militado en Sion FC y Huachipato de Suiza y Chile, respectivamente. En el Perú, pasó por clubes como UTC, Universidad César Vallejo, Universitario de Deportes, Carlos A. Mannucci, Sporting Cristal y San Martín, entre otros.

