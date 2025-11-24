Erick Noriega sufre un revés tras confirmarse una lesión que lo obligará a detener su actividad futbolística por tiempo indefinido. Gremio, su equipo, emitió un comunicado oficial detallando su estado, lo que genera preocupación en la planificación del equipo y entre los seguidores del defensor peruano, quien venía consolidando su presencia en el ámbito profesional.

El diagnóstico específico revelado por el cuerpo médico del club brasileño confirma una “ruptura completa del ligamento tibioperoneo anteroinferior del tobillo izquierdo” del jugador. Esta lesión compromete directamente la estabilidad de la articulación, siendo uno de los daños más serios que puede sufrir un futbolista en dicha zona, y es conocida por requerir una intervención cuidadosa para asegurar la correcta cicatrización y funcionalidad.

Adicionalmente, los exámenes arrojaron que la lesión no se limita a un solo ligamento, pues el peruano también sufrió un desgarro parcial de la articulación talofibular anterior en el mismo tobillo. Este desgarro agrava el cuadro clínico, haciendo que el proceso de rehabilitación sea más complejo.

Ante la complejidad de los daños sufridos, se estima que Erick Noriega estará fuera de las canchas en un rango de tiempo que oscila entre los tres y los seis meses. Este periodo de inactividad obligatoria lo llevará a perderse una parte crucial de la temporada con Gremio, mientras se enfoca en un riguroso programa de recuperación que le permita volver a competir en óptimas condiciones.