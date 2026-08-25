¡Alista las maletas! El futuro de Felipe Chávez podría definirse en la próximas horas. Según el periodista alemán Kerry Hau, Bayern Múnich habría acordado ceder al futbolista peruano al FC Magdeburgo de la Bundesliga 2, segunda división de Alemania.

Con cuatro goles y dos asistencias en los duelos amistosos durante la pretemporada, Chávez fue uno de los futbolistas jóvenes que más destaco en este proceso; por ello, la directiva muniquesa tomaría la decisión de prestarlo para que sume minutos.

El futbolista de 19 años, claramente, vería mermada su continuidad de Bayern Múnich debido al renombre de su plantilla, por lo que una transacción de esta característica podría ser beneficiosa para ambas partes.

En la temporada pasada FC Magdeburgo tuvo muchos altibajos, pero en la recta final luchó por mantener la categoría. Finalmente logró quedarse en la 2. Bundesliga, y con la consigna de mejorar el rendimiento en el 2026-2027.