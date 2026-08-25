Felipe Chávez. (Foto: Getty Images)
Felipe Chávez. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

¡Alista las maletas! El futuro de Felipe Chávez podría definirse en la próximas horas. Según el periodista alemán Kerry Hau, Bayern Múnich habría acordado ceder al futbolista peruano al FC Magdeburgo de la Bundesliga 2, segunda división de Alemania. 

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.