Felipe Chávez es un futbolista de pocas palabras, pero hizo una inesperada revelación. En entrevista con los medios oficiales del Bayern Munich, la promesa peruana contó cómo fueron sus días en la Videna con la selección peruana y cuál es la relación que mantiene con Alianza Lima.

"El segundo día en Lima conocí al cuerpo técnico y al equipo en persona y entrené con ellos por primera vez. Debido al jet lag, al principio me pesaban las piernas, pero se me pasó rápidamente. Enseguida se creó un ambiente genial en el equipo. La mayoría se conocía de sus clubes, ya que casi todos juegan en Sudamérica”, expresó el volante.

Tras ello, recordó que los “nuevos” seleccionados tuvieron que presentarse de una forma peculiar: cantar o bailar. “Hubo una noche en la que todos recién llegados tuvieron que presentarse. Podíamos elegir entre bailar y cantar. Elegí cantar porque bailar me resulta aún más difícil”, comentó.

Para sorpresa de los compañeros, Felipe Chávez cantó un tema de Alianza Lima, ya que su padre es hincha de los blanquiazules. “Es el equipo favorito de mi padre, así que me sabía la letra. Por eso, algunos miembros del equipo me vitorearon y otros me abuchearon, pero todo de forma divertida. Me llevé bien con todos”, añadió.

El 'doblete' de Felipe Chávez con el Bayern en la Youth League

Felipe Chávez debutó con la 14 de Claudio Pizarro

En otro momento, Felipe Chávez se refirió al número 14 que usó en su debut con la selección peruana el pasado 10 de octubre, en el amistoso contra Chile que terminó 2-1 a favor de la ‘Roja’. El volante reconoció que no eligió llegar el dorsal de Claudio Pizarro.

“No pude elegir el número. No sé si fue planeado o casualidad (risas). Pero para mí, Pizarro siempre fue el mejor internacional peruano, junto con (Paolo) Guerrero. Mi padre también fue un gran fan suyo. Así que, por supuesto, es un gran honor llevar ese número”, recalcó.

