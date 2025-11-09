Luis Ramos se reencontró con las redes este domingo para colaborar en la victoria del América de Cali frente a Unión Magdalena por la Liga BetPlay colobiana.

El delantero nacional estuvo atento y pescó un rebote a los 23 minutos para convertir el 2-0 parcial a favor de La Mechita, que se adelantó a los 3′ a través de Tilman Palacios. En su festejo, el exatacante de Cusco FC pidió silencio mirando a la cámara.

América amplió la ventaja a los 27′ gracias a Cristian Barrios y selló el categórico triunfo.