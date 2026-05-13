Por Christian Cruz Valdivia

El ‘Puma’ clasificó a las semifinales del certamen, que se disputa en El Cairo, Egipto, tras vencer al local Mohamad Zakaria.

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