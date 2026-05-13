El ‘Puma’ clasificó a las semifinales del certamen, que se disputa en El Cairo, Egipto, tras vencer al local Mohamad Zakaria.

Diego Elías, tercero del ránking mundial, superó en apenas 32 minutos de juego por 3-0 (11-9, 11-1 y 11-3) al joven Zakaria, último campeón mundial junior, a quien ya había vencido en la final de El Gouna International de hace un mes.

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2024 World Champion @diegoelias96 is semis-bound at the @PSAWorldChamps after an exquisite performance in Cairo! 🔥



🔜 Mostafa Asal...



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En ‘semis’, Elías se medirá mañana (alrededor de la 1 de la tarde) en un clásico ante el egipcio y actual líder del ránking, Mostafa Asal. En el último enfrentamiento, el peruano superó a Asal en las semifinales de El Gouna, aunque en el frente a frente, el egipcio lidera con 11 victorias frente a 8 del nacional.

“Siempre que jugamos entre nosotros, siempre damos lo mejor de nosotros”, destacó Diego Elías sobre lo que espera para el cruce ante Mostafa Asal. El egipcio jugó su partido de cuartos el martes, por lo que llega con un día más de descanso, aunque el peruano restó importancia a ese detalle.