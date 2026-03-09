La hípica peruana vive un momento de renovación. A la tradicional emoción de las carreras de caballos se suma ahora el interés de nuevas audiencias, especialmente jóvenes que encuentran en el hipódromo una experiencia distinta de entretenimiento en vivo.

En ese contexto, el domingo 15 de marzo, el Hipódromo de Monterrico será escenario del Clásico Enrique Meiggs (G.II), una de las competencias más importantes del calendario hípico nacional. La carrera será la segunda y última prueba clasificatoria que definirá a los dos purasangres que completarán la delegación peruana para el Gran Premio Latinoamericano 2026, considerado el evento más importante del turf en la región.

Tras la primera clasificatoria realizada el pasado 15 de febrero, los ejemplares Puppi’s Husband y Khamal ya aseguraron su presencia en la competencia internacional. Este domingo se conocerán los dos caballos que completarán la denominada “selección peruana”, que buscará la victoria el próximo 26 de abril frente a los mejores ejemplares del continente.

“El Clásico Enrique Meiggs es una carrera emblemática para la hípica peruana. Nos permite definir a los caballos que representarán al país en el Gran Premio Latinoamericano, una vitrina internacional para nuestro turf”, señaló Danilo Chávez, presidente del Jockey Club del Perú.

El desafío para los representantes peruanos no es menor. La hípica nacional mantiene un récord perfecto de seis triunfos en las seis ocasiones en que el Gran Premio Latinoamericano se ha disputado en Monterrico, un invicto que buscará mantenerse en la edición 2026.

La expectativa es mayor este año porque el evento se realizará en el marco del 80.º aniversario del Jockey Club del Perú, lo que promete convertir la competencia en una de las principales celebraciones deportivas del calendario hípico nacional.

“Estamos dando forma a una gran selección peruana de elite que tiene la misión de defender nuestro invicto histórico en casa. Invitamos al público a acompañarnos este domingo para conocer y alentar a los caballos que nos representarán en abril”, añadió Chávez.

Jóvenes descubren el mundo de la hípica

Más allá del componente deportivo, la jornada también refleja una tendencia creciente: el acercamiento de nuevos públicos al mundo de las carreras de caballos, especialmente jóvenes que buscan nuevas experiencias de entretenimiento en la ciudad.

“Cada vez más jóvenes se organizan para asistir juntos al hipódromo y vivir la emoción de las carreras. Queremos que descubran la historia, la pasión y el espectáculo que representa la hípica”, destacó el presidente del Jockey Club.

Datos del evento