El básquetbol peruano inicia una nueva etapa institucional tras el reconocimiento oficial de la Junta Directiva de la Federación Deportiva Peruana de Basketball (FDPB) por parte del Instituto Peruano del Deporte (IPD). La medida fue formalizada mediante la Resolución de Consejo Directivo N.° 166-2026-P-CD/IPD y representa un paso para fortalecer la organización administrativa y deportiva de esta disciplina en el país.

El reconocimiento busca otorgar respaldo institucional a la nueva dirigencia y facilitar el desarrollo de sus funciones. Asimismo, constituye una oportunidad para impulsar la gestión federativa, promover la práctica del básquet y mejorar las condiciones para el crecimiento de los deportistas peruanos.

¿Por qué es importante el reconocimiento del IPD?

El reconocimiento del IPD es relevante porque brinda legitimidad institucional a la directiva de la federación y facilita su relación con los organismos públicos vinculados al deporte. Este respaldo también puede contribuir a una gestión más ordenada y transparente, así como a la coordinación de iniciativas para fortalecer la disciplina a nivel nacional.

Entre sus principales alcances se encuentran la posibilidad de articular acciones con el Estado, acceder a los mecanismos de apoyo público que correspondan y promover mejores condiciones para la preparación y el desarrollo profesional de los basquetbolistas.

Además, contar con una representación institucional reconocida resulta importante para la participación de la federación en espacios deportivos internacionales, dentro de las competencias y disposiciones que correspondan.

Federación Peruana de Basketball: IPD reconoce a nueva directiva y abre una etapa institucional. Foto: Andina

¿Para qué sirve el mérito registral otorgado a la federación?

De acuerdo con la información difundida sobre la resolución, el reconocimiento tiene mérito registral y permite a la nueva Junta Directiva realizar trámites necesarios para el funcionamiento de la organización.

Entre las facultades señaladas figuran la inscripción en los Registros Públicos y en el Registro Nacional del Deporte (RENADE), además del ejercicio de funciones administrativas y de representación deportiva internacional.

Estas atribuciones son relevantes para la operatividad de la federación, pues contribuyen a formalizar su estructura institucional y a desarrollar actividades orientadas a promover el básquet en el Perú.

🏀🇵🇪 ¡𝗘𝗹 𝗯𝗮́𝘀𝗾𝘂𝗲𝘁 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘃𝗲 𝗮𝗹 𝗣𝗲𝗿𝘂́! ¿Qué significa el reconocimiento otorgado a la nueva Junta Directiva de la Federación Deportiva Peruana de Basketball? 🤔 ¡Orden en el deporte, juntos somos más fuertes! 💪🏻🇵🇪 https://t.co/XYNLDKX4Rt — ipdperu (@ipdperu) October 15, 2026

Un nuevo escenario para el desarrollo del básquet peruano

La oficialización de la nueva directiva abre una oportunidad para reorganizar el trabajo de la federación y establecer prioridades para el crecimiento de esta disciplina. El desafío será convertir el respaldo administrativo en acciones concretas que favorezcan la formación de nuevos talentos, el fortalecimiento de las competencias nacionales y una mayor presencia del básquet peruano en el ámbito internacional.

El reconocimiento del IPD constituye un paso institucional, pero los resultados dependerán de la gestión que se implemente y de su capacidad para generar condiciones sostenibles para deportistas, clubes y demás actores del baloncesto nacional.

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