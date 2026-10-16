Federación Peruana de Basketball: IPD reconoce a nueva directiva y abre una etapa institucional. Foto: Andina
Federación Peruana de Basketball: IPD reconoce a nueva directiva y abre una etapa institucional. Foto: Andina
Por Redacción EC

El básquetbol peruano inicia una nueva etapa institucional tras el reconocimiento oficial de la Junta Directiva de la Federación Deportiva Peruana de Basketball (FDPB) por parte del Instituto Peruano del Deporte (IPD). La medida fue formalizada mediante la Resolución de Consejo Directivo N.° 166-2026-P-CD/IPD y representa un paso para fortalecer la organización administrativa y deportiva de esta disciplina en el país.

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